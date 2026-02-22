Säljande receptionist sökes till Tranemo
Strength In Motion Sweden AB / Receptionistjobb / Tranemo
2026-02-22
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
, Gislaved
, Gnosjö
, Härryda
, Göteborg
eller i hela Sverige
Gillar du träning och att hjälpa andra människor att utvecklas? Gillar du också att påverka och ta stort ansvar?
Vi ser att du ska vara social och vilja arbeta med människor, ha en attityd med fokus på lösningar och inte problem, förstå vikten av att vara glad och trevlig, personligen agera som en förebild genom en professionell och hälsosam profil, viss erfarenhet inom träning men framförallt tidigare erfarenhet av service och säljarbete.
På Premium Hälsan blir du en viktig pusselbit på vår fortsatta resa framåt med fokus på tillväxt och för ett friskare samhälle.
Vi söker dig som:
Är social, positiv, tålmodig samt har en bra organisationsförmåga.
Alltid vill ha medlemmen i fokus och snabbt agera för att tillmötesgå och gärna överträffa medlemmens förväntningar.
Förstår att god service levereras bland annat genom att ge kunden full uppmärksamhet, vara informell samt entusiastisk.
Älskar att förbättra din kompetens och vill engagera dig för att varje dag lära dig och dina medarbetare något nytt.
Verkligen vill arbeta aktivt med försäljning. Och har full förståelse för att först måste vi sälja in en kund - innan processen börjar med att vårda och ta hand om medlemmen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Mail
E-post: jonas@premiumhalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist Tranemo". Arbetsgivare Strength In Motion Sweden AB
(org.nr 556972-1938)
Fabriksgatan 5 (visa karta
)
514 33 TRANEMO Arbetsplats
Premium Hälsan Tranemo Jobbnummer
9756267