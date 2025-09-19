Säljande Projektledare till BDX Division Syd
2025-09-19
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
, Piteå
, Älvsbyn
, Luleå
, Umeå
Säljande Projektledare till BDX Division Syd
Med anledning av de spännande utmaningar som väntar i Norrbotten och Västerbotten söker vi nu en nyckelperson till BDX Maskin & Transport division Syd. Vi är på jakt efter en säljande Projektledare som knyter nya kundkontakter och driver och utvecklar tjänster. Detta sker tillsammans med den egna organisationen, våra kunder och medleverantörer som är redo att ta verksamheten till nästa nivå. Samtidigt är det naturligt att initiera och driva mindre projekt tillsammans med BDX Medleverantörer mot våra befintliga kunder inom anläggning och industri.
Som säljande Projektledare har du en nyckelroll där du ansvarar för nykundsbearbetning och utveckling av strategiskt sammansatta affärer med våra kunder. Planering av resurser och produktion är också en naturlig del av arbetet tillsammans med kollegor på BDX trafikledningar.
Arbetet sker i nära samarbete med Produktionschef och Regionchef där du hanterar ekonomisk uppföljning, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. Tjänsten innebär medverkan i anbudsprocesser och kalkylering.
Du kommer att vara en del i att fortsätta utveckla vår organisation och ha en nära dialog med våra trafikledare. Hos oss får du chansen att göra skillnad, utveckla affärer och projekt och samtidigt skapa starka och långsiktiga relationer. Du trivs som bäst när du får skapa nya lösningar och affärsmöjligheter.
Vårt mål är att bygga ett starkt förtroende hos våra kunder och intressenter, där BDX fortsätter att vara den självklara leverantören. Du är den person som kunderna kan vända sig till, oavsett om de behöver hjälp med ett mindre grävarbete eller en komplett helhetslösning.
Arbetet kommer att utföras på hela geografin från Luleå/Boden i norr till Umeå i söder.
Vem vi ser som nästa kollega
För att lyckas och trivas i rollen anser vi att du bör ha:
• Flerårig erfarenhet av försäljning och kontaktskapande kundarbete med mycket god kommunikativ förmåga och ett affärsmässigt tänk.
• Ett par års erfarenhet från en arbetsledande befattning inom industri, logistik eller anläggningsbranschen.
• God erfarenhet av att leda och följa upp projekt.
• God ekonomisk förståelse och datorvana samt mycket god förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift.
• B-körkort är krav och stor del av arbetet kommer att innebära resor över dagen.
• Erfarenhet från maskin- och transportbranschen är meriterande.
Eftersom en stor del av ditt arbete handlar om att ha kontakt med både kunder och medleverantörer, söker vi dig med ett stort kontaktnät och som är social, kommunikativ och engagerad i det du tar dig an. Du driver ditt arbete självständigt och är affärsmässig.
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo med många kontakter, med fokus på att aktivt arbeta med att finna nya kunder och affärsupplägg. I rollen kommer du arbeta med att identifiera och leverera god service till våra kunder, medleverantörer och kollegor inom BDX. Du är inte bara intresserad och engagerad, utan har även en fallenhet för att bibehålla och skapa nya relationer samtidigt som du upprätthåller ordning och reda.
Om BDX och vad vi vill erbjuda dig
Inom BDX gör vi det möjligt att viktiga samhällsfunktioner ska fungera genom att erbjuda tjänster inom entreprenad-, anläggning-, industri och logistiksektorn. Varje dag skickar vi 2 500 personer på uppdrag som utförs av både anställda och medleverantörer. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi erbjuder därför ett stort antal förmåner bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, lunchsubvention via Rikskortet, lediga klämdagar och förskottsemester.
Läs gärna mer om vårt erbjudande: 10 skäl att arbeta i BDX
Annat bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid. Mån-fre
Placeringsort: Skellefteå eller Piteå
Tillträde enligt överenskommelse.
I BDX koncernen sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagets riskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt av att validera kandidatens uppgifter och bakgrund för den sökta tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan senast 10 oktober. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vid frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta Andreas Vallström, Regionchef BDX Syd på andreas.vallstrom@bdx.se Ersättning
