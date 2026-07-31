Säljande Marknadskoordinator
Jollyroom AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-07-31
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___________________________________________________________________________________________ Häng med på resan med Jollyroom – e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa. Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål. Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget. Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Gillar du KPI:er mer än de flesta gillar sin morgonkaffe? Är du den som ringer ett samtal till innan lunch bara för att toppa gårdagens resultat? Då kan det här vara din nästa match.
Som Säljande Marknadskoordinator hos oss är uppdraget glasklart: du säljer in nya externa samarbeten som matchar Jollyrooms målgrupp, du äger din budget och dina mål, och du firar varje avslut som om det vore på fredag. Vi söker dig som har sälj i blodet, som trivs med att jaga siffror och som ser en pigg KPI-rapport som en rolig utmaning snarare än ett måste.
Information om tjänsten
Du är på och jagar nya affärer från dag ett – nykundsbearbetning och relationsbyggande försäljning är din vardag, och du älskar att positionera Jollyroom som den samarbetspartnern alla vill ha på sin lista. Du äger hela resan: från första samtalet och behovsanalysen, till avslut, genomförande och att kolla av resultatet efteråt (och gärna slå det nästa gång). Marknadsinsatserna är ditt vapen – ett strategiskt säljverktyg du använder för att pressa ut max affärsvärde ur varje samarbete.
Du drivs av att nå och krossa dina mål, blir taggad av en bra affär och ser en möjlighet där andra bara ser ett nej. Vi på Jollyroom är engagerade doers som gillar högt tempo och höga mål – affärsdrivna, modiga nog att testa nytt, och alltid på jakt efter nästa resultat. Känner du igen dig? Då vill vi ha dig med på vår tillväxtresa.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Aktiv telefonuppsökande försäljning och prospektering av nya samarbetspartners
Ansvar för försäljningsbudget, uppsatta KPI:er och måluppfyllelse
Självständigt genomföra möten och förhandla samarbeten med potentiella partners
Skapa och sälja in skräddarsydda marknads- och samarbetslösningar utifrån Jollyrooms kanalmix
Planera, koordinera och genomföra gemensamma marknadsinsatser med externa aktörer
Löpande uppföljning, analys och rapportering av försäljnings- och resultat
Administrativa uppgifter kopplade till avtal, uppföljning och affärer
Projektledning av marknadsrelaterade samarbeten med tydligt affärsfokus
Vi söker dig som:
Har 1–2 års erfarenhet av en tydligt säljande roll, gärna inom telefonförsäljning eller face-to-face-försäljning
Har erfarenhet av att arbeta mot budget och KPI:er
Har vidareutbildning inom marknadsföring, försäljning, kommunikation eller liknande
Är affärsmässig, relationsskapande och strukturerad med starkt eget driv
Är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en roll med högt tempo och tydliga mål
Är flytande i det svenska och engelska språket
Vi ser fram emot att få in en ny kollega som är redo att ta sig an nya utmaningar och vara en del av vårt engagerade team!
Fördelar med att jobba hos oss:
Gratis tillgång till nytt gym i Göteborg
Kollektivavtal för alla anställda
Fantastiska utvecklingsmöjligheter
Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
Friskvårdsbidrag
Personalrabatter
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, 40 h/vecka (6 månaders provanställning)Placering: Göteborg, Torslanda, Sörredsvägen 111Urval: Sker löpande
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På Jollyroom tror vi på att utveckla och behålla våra egna talanger. Förra året internrekryterade vi 51% av alla tjänster som tillsattes inom företaget. Hos oss får du en chans att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi tar inte emot ansökningar vi mail, så skicka gärna in din ansökan via vår karriärsida.
Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159)
Sörredsvägen 111 (visa karta
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418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Jollyroom Kontakt
Rekryterare
Elin Svensson elin.svensson@jollyroom.se Jobbnummer
10017213