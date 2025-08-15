Säljande Larminstallatör till Hörby
2025-08-15
Motiveras du av att leverera det perfekta kundmötet? Skulle du dessutom beskriva dig själv som en någorlunda händig person som gillar försäljning och att tävla? Då har du rätt bakgrund för rollen som Larminstallatör hos oss.
Hur ser din nya roll som Säljande Larminstallatör ut?
Du påbörjar din arbetsdag från ditt hem. Med din fullt utrustade servicebil tar du dig ut till redan inbokade kunder. Du kommer att utgå från Eslöv, Höör eller Hörby med omnejd.
Som larminstallatör:
Erbjuder du våra kunder en skräddarsydd larmlösning utefter deras behov.
Gör du en grundlig behovsanalys, arbetar med rådgivning och merförsäljning.
Skriver du kontrakt med kunden, installerar/läser in larmet och lär kunderna hur enkla våra larm är att använda.
Ger du service och uppdaterar befintliga larm.
Gillar du ordning och reda; Du har ansvar för underhåll av servicebilen och har koll på lagersaldot i bilen genom inventering.
Vi erbjuder frihet under ansvar där du själv har möjlighet att påverka din lön - riktigt bra betalt för den som bemästrar jobbet och är redo att tackla nya utmaningar dagligen. Du börjar med introduktion och utbildning för att du ska känna dig väl förberedd inför kommande arbetsuppgifter. Introduktionsutbildningen sträcker sig över tid, men redan de tre första veckorna får du både teoretisk utbildning samt medåkning tillsammans med någon av våra mest erfarna Larminstallatörer.
Vem söker vi efter?
Du är en nyfiken person som gillar att tävla och att finna lösningar! Du motiveras av att arbeta mot uppsatta mål, du vågar utmana dig själv och du är förbättringsvillig. Du sätter kunden i fokus och månar om det perfekta kundmötet varje gång.
I rollen som Larminstallatör får du också möjlighet att använda din praktiska ådra. Med det sagt, det är bra om du inte har tummen mitt i handen men viktigast är att du har rätt inställning och villig att lära dig.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla dessa grundkrav: B-körkort (manuell växellåda), behärska svenska språket flytande i både tal och skrift samt vara tillgänglig för tjänsteresor, cirka en gång i månaden, i en vecka i sträck. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. För att jobba på Sector Alarm krävs därför även ett tillfredsställande utdrag ur polisens belastningsregister. Du behöver också bo i Eslöv, Höör eller Hörby med omnejd, för att vara aktuell för tjänsten.
Det gör skillnad att arbeta på Sector Alarm - både för våra kunder och din utveckling
Sector Alarm är en trygg och säker arbetsplats där vi sätter en ära i att jobba nära våra medarbetare. När du arbetar för oss lovar vi att arbeta för dig. Vi kommer att skapa förutsättningar för att du ska lära dig nya saker och utveckla det som du redan är bra på. Du kommer att få utmaningar som testar dina gränser och som får dig att växa. Vi har blivit utsedda till Årets Karriärföretag för tionde (!) året i rad och därmed har du goda möjligheter till att ta vidare steg i karriären.
Vi arbetar för en inkluderande arbetskultur och tar hand om samt stöttar varandra. Vi är öppna, ärliga och firar framgångar gemensamt - stora som små. Vi lyckas tillsammans.
Det vi gör, det är på riktigt - vi skapar säkrare hem och tryggare liv över hela Europa.
Vill du ta chansen att utvecklas och skapa tryggare liv? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan idag (om du hinner!). I din ansökan vill vi att du bifogar ditt CV, svarar på urvalsfrågorna samt skriver en motivering till varför du är intresserad av tjänsten och att arbeta hos oss. Vi tar inte emot ansökningar via mail (ursäkta om det låter tråkigt men det har med GDPR och andra praktiska saker att göra).
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Karin Hällås på 0733 703256 alternativt karin.hallas@sectoralarm.se
Vi ser fram emot att lära känna dig!
Vi undanbeder oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
