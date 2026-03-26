Säljande Kundtjänstmedarbetare 75-100%

Ordning och Reda Vby AB / Säljarjobb / Vännäs
2026-03-26


Visa alla säljarjobb i Vännäs, Bjurholm, Umeå, Vindeln, Nordmaling eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ordning och Reda Vby AB i Vännäs, Bjurholm, Umeå eller i hela Sverige

Vi söker nu en till stjärna som vill vara med på vår spännande resa.
Ordning och Reda finns idag på 5 stationsorter som är Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Bjurholm, du kommer arbeta mot alla stationsorter enligt uppsatta mål men din stationsort och kontor kommer att vara vid vår lokal på Teg Umeå.
Vi söker just nu en nyckelspelare till vårt team, tjänsten består av försäljning framförallt ute på fältet och även kundtjänst deltid.
Huvuduppgift kommer att vara löpande försäljning, och kundtjänst uppgifter samt även andra administrativa uppgifter, du kommer även ha en stor möjlighet att vara med och utveckla plattformen Ordning Och Reda. B-Körkort och behärska svenska i tal och skrift är ett krav och vi ser att du för att lyckas med denna roll har erfarenhet av försäljning och kundkontakt samt en god datorvana, erfarenhet av fältförsäljning är det ett stort plus.
Arbetet är förlagd vardagar dagtid och du kommer köra en företagsbil i tjänsten. Vi erbjuder bra villkor och även förmånligt friskvårdsbidrag. Tjänstegraden är minst 75% men kan även blir heltid beroende på kandidat.
Känner att du är den vi söker så tveka inte att skicka in din ansöka redan idag märkt med "Säljande Kundtjänstmedarbetare" viktoria@ordningochreda.com Tillträde omgående och urval sker löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Via angiven Mail
E-post: viktoria@ordningochreda.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljande Kundtjänstmedarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ordning och Reda Vby AB (org.nr 559270-5023)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ordning och Reda

Kontakt
Försäljningschef
Viktoria Svanbro
viktoria@ordningochreda.com

Jobbnummer
9821463

Prenumerera på jobb från Ordning och Reda Vby AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ordning och Reda Vby AB: