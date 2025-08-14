Säljande kundtjänstmedarbetare
Swedish Dla Agro AB / Kundservicejobb / Kalmar Visa alla kundservicejobb i Kalmar
2025-08-14
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedish Dla Agro AB i Kalmar
, Oskarshamn
, Uppvidinge
, Alvesta
, Mjölby
eller i hela Sverige
Säljande kundtjänstmedarbetare sökes till Swedish Agro i Kalmar!
Brinner du för sälj, kundservice och lantbruk? Är du också en person med ett strukturerat arbetssätt som gillar att arbeta i team? Sök då tjänsten hos oss!
Vi erbjuder en utvecklande tjänst som kundtjänstmedarbetare och innesäljare med placering på Swedish Agros huvudkontor i Kalmar.
DITT ANSVARSOMRÅDE Du kommer att arbeta med ett team om fyra personer som tillsammans är kundernas experter på olika frågor kring foder och lantbruksprodukter. Kundtjänst stöder försäljningsorganisationen och stöttar dem i försäljning, orderhantering, samt driver egna säljkampanjer. Du rapporterar till chef för kundtjänst på Swedish Agro.
DIN PROFILVi söker en entusiastisk säljare med erfarenhet av försäljning. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse av kundkontakt och strävar efter att erbjuda bästa tänkbara service i alla situationer. Du är duktig på att kommunicera i både tal och skrift. Du arbetar på ett strukturerat sätt och har inga problem med att växla mellan olika arbetsuppgifter. Vi ser att du har en stor social kompetens och trivs i sociala sammanhang då du kommer att ha mycket kundkontakt främst över telefon. Erfarenhet från försäljning är ett stort plus, men det är din personlighet som är viktigast.
Vidare ser vi att du har:
Gymnasieutbildning gärna inom administration
Erfarenhet av försäljning och kundtjänstarbete
Meriterande med erfarenhet av utringande försäljning
Meriterande med kunskaper om livsmedelsindustrin eller jordbruk
Stor vana att arbeta i olika affärssystem
VAD BLIR DU EN DEL AV?Swedish Agro
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
ÄR DU INTRESSERAD?Så ansöker duOm du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag eller så snart som möjligt genom att klicka på "ANSÖK". Vi räknar med att hålla intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när rätt kandidat har hittats.
Vi tror att mångfald stärker lösningen av uppgifter. Vi uppmanar därför alla intresserade - oavsett bakgrund - att söka tjänsten. Vi hoppas att höra från dig!
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Timmy Lindell, Kundtjänstchef, telefon +46 076-100 38 53
Sista ansökningsdagen är den 15 september.
VI ERBJUDER Starkare tillsammansPå Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERNVi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Från fältet till skärmen är våra medarbetare kärnan i vår förmåga att skapa värde och utveckla framtidens lantbruk och säkerställa att vi kan spela en avgörande roll i branschens digitala och gröna omställning - och att vi varje dag hjälper lantbrukaren att odla mat i världsklass. Detta gör vi genom att stärka, odla och utveckla branschen - och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm här! Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Dla Agro AB
(org.nr 556858-3081) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9458404