Säljande kundservicemedarbetare
Fibio Nordic AB / Kundservicejobb / Helsingborg Visa alla kundservicejobb i Helsingborg
2026-06-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fibio Nordic AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Fibio Nordic AB är Sveriges snabbast växande telefonoperatör. Vi erbjuder telefoni till både privatpersoner och företag.
Fibio är unika på svenska marknaden bland annat genom vår 100% nöjd kund garanti vilket innebär att man är kund hos oss för att man vill, inte för att man måste.
Vi är stolta över vårt toppbetyg på Trustpilot och slår redan idag många av de större telefonoperatörerna på fingrarna. Men vi är inte nöjda och vill bli ännu bättre. Därför söker vi dig!
Våra kundservicemedarbetare är vårt ansikte utåt och därför väldigt viktiga. Därför söker vi nu en driven, lyhörd och social medarbetare för att utöka vårt team i centrala Helsingborg.
I din roll kommer du främst att hantera inkommande samtal där du besvarar frågor, löser eventuella problem och strävar efter kundnöjdhet. Även andra vanligt förekommande kundserviceuppgifter förekommer såsom att hantera inkommande mejl från våra kunder, packa och skicka iväg simkort med mera. I vår kundtjänst är uppgifterna varierande och vi försöker ofta anpassa arbetsuppgifterna utifrån dina styrkor. Är du en problemlösare som älskar att lösa problem? Är du strukturerad och ordningssam som person? Då är detta jobbet för dig. Profil
För att vara aktuell för tjänsten skall du tala flytande svenska och ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi arbetar i olika datasystem därför är det ett krav att du har god datorvana. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbeten med mycket kundkontakt, dock är det inget krav så länge du har rätt vilja och driv till att lära dig.
Kravprofil: - Har minst gymnasieutbildning.
• Rökfri.
• Möjlighet att börja inom en månad.
• Mycket god kommunikationsförmåga
• En stark vilja att lära och utvecklas
• Erfarenhet är ett plus men inget krav
I samband med våra rekryteringsprocesser begär vi alltid utdrag från belastningsregistret.
Vad erbjuder vi?
Marknadsmässig lön med provisionsmöjligheter
Bekväma arbetstider (mån-fredag 08:00-17:00)
Möjligheten att klättra till högre tjänster inom bolaget
Mycket fina och nyrenoverade lokaler, centralt beläget.
Tjänsten tillsätts löpande. Sök därför tjänsten så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5818575-2038292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fibio Nordic AB
(org.nr 559169-0895), https://fibio.teamtailor.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta
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252 18 HELSINGBORG Arbetsplats
Fibio Jobbnummer
9949876