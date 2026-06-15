Säljande kundservice/ Savedesk-teamet Karlstad
Pec Sweden AB / Kundservicejobb / Karlstad Visa alla kundservicejobb i Karlstad
2026-06-15
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Vi på PEC Karlstad expanderar vår Säljande kundservice/ Savedesk-team!
Och söker dig som är tävlingsinriktad, övertygande i dialog och som trivs med att hitta en lösning på kundens problem.
Som en del av vår savedesk arbetar du med kunder som är på väg att avsluta sina tjänster. Din uppgift? Identifiera behov, presentera erbjudanden och rädda kundrelationen med hjälp av några av marknadens starkaste varumärken.
Det här är en roll för dig som gillar:
Att påverka din egen lön
Att arbeta mot tydliga mål
Att göra varje samtal till en affärsmöjlighet
Utöver savedesk-rollen kommer du även att arbeta på våra andra försäljningsavdelningar – så som nykund, passivkund, befintligkund, B2B eller mötesbokning.
På våra renodlade kundserviceuppdrag, där du hanterar allt från beställningar och fakturafrågor till teknisk support och andra administrativa ärenden som kan förekomma. Där arbetar vi både dag, kväll och det kan förekomma helg.
Om rollen
Vi söker dig som brinner för kundkontakt och som gillar att hitta lösningar som skapar värde – både för kunden och företaget. I rollen som kundservicemedarbetare med fokus på savedesk arbetar du med att ta emot samtal/chatt från kunder som funderar på att avsluta sina tjänster, och din uppgift är att vända situationen till något positivt.
Du kommer att:
🔥Ha dialog med befintliga kunder via telefon, chatt och mejl 🔥Lyssna, förstå behov och presentera passande erbjudanden 🔥Arbeta aktivt med merförsäljning och kundlojalitet 🔥Hantera administrativa ärenden i våra system 🔥Bidra till god laganda och resultatfokuserad kultur 🔥Ha en trygg, seriös arbetsgivare med lång erfarenhet inom sälj och kundservice
Vi söker dig som:
✔️ Är serviceinriktad och kommunikativ ✔️Bra på att skapa förtroende och bygga relationer ✔️Lösningsorienterad och gillar att arbeta mot mål ✔️Van att arbeta i ett högt tempo ✔️Orädd att ta initiativ i kunddialogen ✔️ Vill lära dig kommunikation och försäljning ✔️ Är nyfiken, engagerad och positiv ✔️ Gillar att arbeta mot mål – både själv och i team ✔️ Har god svenska i tal och skrift (vi hjälper dig utvecklas – men tydlighet är viktigt)
Erfarenhet av kundservice, försäljning eller savedesk är meriterande, men inget krav – rätt inställning är viktigast!
🛡️ Fast grundlön från första anställningsdagen 🛡️ Kollektivavtal via Unionen 🛡️ Stabil arbetsgivare sedan 2003 med långsiktiga uppdrag från välkända företag
📅 Arbetstider: Måndag till fredag, 08:30–16:30, Omfattning 87,5% (Kan även förekomma kvällar,helger samt jour) 📍 Tjänstgöringsort: Karlstad 💰 Lön: - Under 24 år: 126,33 kr/h ( vilket motsvarar ≈ 21 097 kr/mån på en omfattning om 100%) - Över 24 år: 146,45 kr/h (vilket motsvarar≈ 24 458 kr/mån på en omfattning om 100%) 💸 + Provision från första dagen
Rekryteringsprocess;
📞 Vi kontaktar dig för en kort telefonintervju 📍 Om du tas vidare i rekyteringsprocessen får du i telefonintervjun ytterligare information om nästa steg ✍️ Känns det bra för dig och oss – välkommen till teamet!
Visst låter det spännande! Är du redo att utveckla din förmåga som säljare? Ansök via knappen ""Bli en del av teamet" – Vi hörs!Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Pan European Callcenter (PEC) är Sveriges största care- & contactcenter med gott rykte i branschen. Vi jobbar med både inkommande och utgående telefoni åt flera av de största företagen i sina respektive branscher. Vi jobbar ständigt med att förbättra oss och förnya oss för att kunna erbjuda de bästa tjänsterna för våra kunder och uppdragsgivare. Företaget har idag cirka 250 anställda och vi finns i Malmö, Kristinehamn, Karlstad och Västervik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7908629-2053088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pec Sweden AB
(org.nr 556644-4781), https://jobb.pec.se
Strågatan 3 (visa karta
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653 43 KARLSTAD Arbetsplats
PEC Jobbnummer
9963771