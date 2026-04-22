Säljande konsultchef | Lernia Bemanning & Rekrytering | Skellefteå
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du kombinerar försäljning, relationsbyggande och ledarskap? Trivs du med att skapa nya affärer, bygga förtroende och driva processer hela vägen till avslut? Då kan rollen som Säljande Konsultchef inom Bemanning vara helt rätt för dig.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
I rollen som konsultchef får du en viktig funktion i vårt arbete med att skapa värde för både företag och individer. Du kommer att genom proaktiv försäljning, starka relationer och affärsmässigt ledarskap skapa nöjda kunder som stannar längre och utvecklar sina affärer tillsammans med oss. Du ansvarar för effektiv och lönsam leverans på dina uppdrag och följer kontinuerligt upp både kund och konsult genom nära dialog.
Du blir en del av ett engagerat team där tempot är högt, samarbetet starkt och där vi tillsammans skapar värde för både företag och individer.
Vad vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas i en affärsnära roll
En inkluderande arbetsmiljö där samarbete och lärande står i centrum
Friskvårdsbidrag, kollektivavtal och möjlighet till flexibilitet
Vem söker vi?Kvalifikationer
Relevant utbildning och/eller erfarenhet inom området
God systemvana
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkortDina personliga egenskaper
Du är affärsdriven, målinriktad och har förmågan att omsätta strategi till konkreta resultat. Du trivs med att ta ansvar, fatta beslut och driva arbetet framåt - samtidigt som du bygger förtroende och relationer med både kunder och kollegor. Det är viktigt att du trivs med aktiv nykundsbearbetning, att ta initiativ till nya affärer och är skicklig i att driva säljprocesser från första kontakt till avslut.
På Lernia arbetar vi aktivt med självledarskap - vi tror att ansvarstagande, initiativförmåga och personlig utveckling är avgörande för att skapa både affärsnytta och arbetsglädje.
Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, är kommunikativ och har lätt för att samarbeta i team med olika kompetenser och bakgrunder. Sist men inte minst ser du möjligheter i förändring och har ett genuint intresse för att bidra till både affärsresultat och människors utveckling.
Ansökan och mer informationAnställningsdetaljer
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Skellefteå
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Kontaktinformation
Har du frågor om tjänsten? Kontakta platschef Elin Ejrendahl på elin.ejrendahl@lernia.se
Rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka gärna in din ansökan redan idag. I vissa processer genomförs rekryteringstester. Slutkandidater genomgår bakgrundskontroll med samtycke.
Samtycke och sekretess
Lernia hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter för rekryteringsändamål.
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi skillnad!
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering. Hos oss blir du en del av en organisation som drivs av affärsmässighet, engagemang och viljan att utvecklas. Vi arbetar tillsammans för att skapa lösningar som gör skillnad - med fokus på kompetens, kvalitet och resultat. Som medarbetare på Lernia får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö där samarbete, lärande och nytänkande är en naturlig del av vardagen. Hos oss får du ett sammanhang att trivas och utvecklas i. Vi är alla lika och unika och alla behövs. Det tror vi starkt på och det verkar vi för - tillsammans. Så ansöker du
