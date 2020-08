Säljande konsultchef inom bemanning Malmö - Agito Sverige AB - Säljarjobb i Malmö

Agito Sverige AB / Säljarjobb / Malmö2020-08-26Kan du bemanning på dina fem fingrar och brinner för försäljning och relationer? Är du redo för den roligaste tiden i din karriär? Då tycker vi på Agito att du ska ta chansen att söka denna eftertraktade roll!Vilka är vi?På Agito har vi nära till skrattet och fantastiskt roligt på jobbet. Vi stöttar varandra och inspirerar varandra varje dag. Vi firar framgångar men är också transparenta när något går fel. Det är okej att misslyckas hos oss, så länge vi växer och lär oss av misstagen. Vi uppfattas som en pratsam grupp som älskar att föra livliga diskussioner med högt i tak. Hela tiden med hjärtat på rätt ställe. Hårt arbete och grovjobb är självklart för oss i rollen som säljande konsultchef på Agito.Det kan verka överdrivet när vi säger att Agito är en utav världens bästa arbetsplatser men vi har en genuin tro på det vi gör. Våra processer är väl genomarbetade och är skapade för att snabbt kunna anpassas efter kundens behov. Det är tack vare denna förmåga att snabbt ändra riktning och strategi som gör oss unika och snabba på bollen där andra kan tappa fart. Det som också gör oss unika från våra konkurrenter är det värde vi bidrar med i våra dialoger med kunder och kandidater. Vi kan försäljning och hela affären på riktigt! Vi jobbar med närhet och är selektiva kring de uppdrag och konsulter som vi väljer att hjälpa. Detta för att vi alltid vill leverera med kvalitet och hålla det vi lovar. Lojala konsulter har blivit nyckeln till vår framgång. Detta kan man inte köpa. Det krävs många år av träning och insikter. Detta har vi nu. Vill du vara med?Har du det som krävs för att jobba med oss?Som konsultchef på Agito ingår du i ett team på ca 5 personer som arbetar med bemanning och rekrytering av specialistläkare inom hela Skandinavien. Vår främsta mission är att förse våra privata och offentliga kunder med branschens främsta specialister på korta eller långa uppdrag. Tjänsten är placerad i Malmö. Vi huserar inne på Media Evolution City, Stora Varvsgatan.För att vinna en plats i teamet och våra hjärtan besitter du en hög social kompetens med mycket energi. Du jobbar målmedvetet och är van vid att arbeta i högt tempo. Då rollen som konsultchef ställer höga krav på din förmåga att snabbt kunna fullfölja och manövrera en kedja från ett kallt samtal till matchning och bokning av konsulter flera gånger dagligen är det avgörande att du har erfarenhet inom just detta. Därför bör du ha en gedigen bakgrund inom bemanning.Du ser dig själv som en naturlig säljare och gör det som krävs för att vinna förtroende och övertyga dina kandidater att Agito är det rätta valet. Att kontakta nya potentiella konsulter dagligen via telefon (s.k. kalla samtal) tillhör ditt dagliga arbete och du brinner för detta.Att arbeta metodiskt med uppsökande verksamhet kommer naturligt för dig. Att under arbetsdagen ringa 30-50 samtal till olika potentiella konsulter för att lyckas hitta rätt profil är något du är van vid och ser som en naturlig del i ditt dagliga arbete.Att arbeta självständigt och ta egna initiativ är mycket viktigt och avgörande för att klara av rollen.2020-08-26Du är strukturerad och van IT-användare med intresse och förståelse för digitalisering. Mycket god datorvana inom Office 360.Har B-körkort.Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.För frågor angående tjänsten vänligen kontakta Hani Osman på telefon 0725-992012 eller via mail hani.osman@agito.org #jobbjustnuSista dag att ansöka är 2020-09-25Agito Sverige ABStora Varvsgatan 6A21119 MALMÖ5334565