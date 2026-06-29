Säljande junior Teamledare
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2026-06-29
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☀️ Säljande junior Teamledare till Täta Tak Energi ☀️
På Täta Tak Energi hjälper vi villaägare att minska sina energikostnader och bli mer självförsörjande genom smarta energilösningar. Nu söker vi dig som har kommit en bit på vägen inom försäljning och känner att nästa steg är att börja utvecklas som ledare.
Vi är ett ambitiöst och prestigelöst team som kombinerar höga mål med mycket glädje. Här firar vi framgångar tillsammans, hjälper varandra att utvecklas och tror på att hårt arbete ska löna sig.
Om rollen:
Som säljande teamledare hos oss får du en roll med stor variation. Du kommer själv att vara aktiv ute på fältet och träffa villaägare för att presentera våra lösningar inom solceller, batterilagring och energieffektiva fönster. Samtidigt får du möjlighet att ta ett större ansvar genom att stötta, coacha och utveckla våra utesäljare i Helsingborgsområdet.
Det här är rollen för dig som fortfarande älskar försäljning och vill fortsätta göra egna affärer, men som också drivs av att hjälpa andra att lyckas. Du följer upp resultat, delar med dig av dina erfarenheter och bidrar till att skapa motivation och engagemang i teamet.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att träffa nya människor, som motiveras av tydliga mål och som har erfarenhet av uppsökande försäljning. Du är självgående, lösningsorienterad och har ett naturligt sätt att skapa förtroende hos både kunder och kollegor. Kanske har du redan provat på att coacha andra, eller så känner du att du nu är redo att ta det steget. Det viktigaste för oss är inte hur många år du har arbetat som ledare, utan att du har rätt inställning och en vilja att utvecklas.
Vi erbjuder:
Hos oss får du inte bara ett jobb – du får en karriärväg. Från dag ett får du utbildning, coachning och stöd för att lyckas både som säljare och framtida ledare. Vi erbjuder fast grundlön kombinerat med en attraktiv provisionsmodell utan tak, säljtävlingar, teamaktiviteter och en stark laganda. Du blir en del av ett bolag med stora ambitioner där din utveckling är minst lika viktig som våra resultat.
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse, inledningsvis provanställning i sex månader. Du utgår från våra kontor men arbetar huvudsakligen ute på fältet i Helsingborgsområdet. B-körkort är ett krav.
Känner du att detta låter som nästa steg i din karriär? Då vill vi gärna höra från dig.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Täta Tak Energis fortsatta tillväxtresa.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elisabeth Rosén på elisabeth@ttenergi.se
.
☀️ Välkommen till Täta Tak Energi – tillsammans skapar vi framtidens energilösningar. ☀️
Täta Tak grundades 1998 och arbetade då med tak. År 2016 började vi arbeta med solenergi och har nu genomfört hundratals solcellsanläggningar. Vi erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar på:
• Solceller - Vi installerar både på tak och mark.
• Energilagring.
• Laddboxar - Laddboxar från marknadsledande tillverkare.
• Tak - Pannor, papp, plåt och sedum.
Vi arbetar med egenanställd personal i alla steg från försäljning till färdigställd installation. Med ledorden kvalité, kunskap, engagemang är målet att du som kund ska vara trygg genom hela processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täta Tak Energi Sverige AB
(org.nr 559035-0368), https://www.ttenergi.se/
Maskinistgatan 14 (visa karta
)
253 51 PÅARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elisabeth Rosén elisabeth@ttenergi.se Jobbnummer
9982759