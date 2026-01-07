Säljande handläggare Retainavdelning
Säljande handläggare - Retain
LENDO
Bli en del av Lendo - Vi söker en säljande handläggare!
Vill du kombinera kundkontakt med försäljning och vara en del av ett engagerat team? Gillar du att arbeta mot tydliga mål och att skapa lösningar som verkligen gör skillnad för kunden? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som säljande handläggare hos Lendo spelar du en nyckelroll i vårt team. Din huvudsakliga uppgift är att kontakta kunder som tidigare varit i kontakt med oss, lyssna in deras behov och sälja in rätt lösning för just deras situation. Med en rådgivande och relationsskapande approach hjälper du kunden att hitta den bästa lösningen för just dem. Syftet är att hjälpa dem hitta det bästa lånet baserat på deras individuella situation.
Telefonen blir ditt främsta verktyg där du aktivt jobbar med behovsanalys, ansökningar och uppföljningar för att maximera både kundnöjdhet och affärsresultat. Med din charm, energi och säljinstinkt hjälper du kunder på ett både proffsigt och schysst sätt.
Vi letar efter dig som älskar att prata, vill utvecklas inom försäljning och trivs med att ha mål att sikta mot!
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är tävlingsinriktad och triggas av att nå och överträffa säljmål.
Har en naturlig förmåga att skapa relationer och bygga förtroende över telefon.
Drivs av att hitta säljmöjligheter och omvandla dem till konkreta resultat.
Är en lagspelare som också kan ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Vad vi önskar oss av dig:
Gymnasieexamen.
Erfarenhet av försäljning och att arbeta via telefon.
God dator- och systemvana.
Flytande svenska i tal och skrift.
Vad du får hos oss
En spännande och säljdriven arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
En rolig arbetsplats med skön stämning och härliga kollegor.
Friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och möjlighet till en träningstimme i veckan på arbetstid.
Hybridarbete - när du onboardad och trygg i din roll finns möjligheten att arbeta hemifrån 2-3 dagar per vecka
Utökad erfarenhet och kunskap inom bank och finans
Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär? Sök idag och bli en del av Lendo!
Omfattning, arbetstider och tillträde
Anställningen är en heltidsanställning och du utgår från Lendos fina huvudkontor centralt i Stockholm. Arbetstiderna är kontorstider måndag till fredag och du kan även arbeta hemifrån ca 2-3 gånger i veckan när du är trygg i rollen.
För denna roll tillämpar vi provanställning och bakgrundskontroller innan eventuell anställning.
Hur söker jag?
Är du intresserad och har läst så här långt? Då kanske vi är rätt för varandra! Tjänsten tillsätts när vi har hittat rätt person och urvalsprocessen och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Skicka därför in ditt CV så snart som möjligt så kommer vi att höra av oss om din profil matchar kravprofilen.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
About the company
Lendo, part of Lendo Group, is a leading marketplace for loans. On our marketplace people seek guidance, browse, get and manage consumer loans, car loans, credit cards, business loans and mortgages. Today we operate in Scandinavia including 250+ employees working each day to empower people to make smart financial decisions that actually make a difference in their lives. Since our humble beginning back in 2007, we have helped thousands of people get a fair price on loans, get in control and let the lenders compete for their business.
Since the launch, we have worked hard to make the market for loans more transparent and digital. After the success in Sweden, we expanded into the Scandinavian countries of Norway and Denmark.
Since 2009 Lendo is also a part of the Schibsted family of brands.
Lendo has always been about helping people keep control over their personal finances and lenders finding quality customers. As a leader in our category, we have made it easier for people to get a fair price on loans, often reducing their interest substantially.
Publiceringsdatum2026-01-07
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
