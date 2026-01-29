Säljande Gig Manager till Gigstep
Som Gig Manager är du den som håller ihop hela kedjan - från att bygga relationer med företag, till att hitta rätt giggare och säkerställa att både kandidat och kund får en riktigt bra upplevelse. Det här är en bred och affärsnära roll där du jobbar från första kontakt till pågående konsultuppdrag, och du är en central del av hur våra samarbeten växer.
Du ansvarar även för hela rekryteringsprocessen och följer kandidaten hela vägen in i sitt uppdrag, där du även blir deras närmaste kontakt som konsult.
I rollen kommer du bland annat att:
Ha inledande telefonavstämningar med kandidater för att förstå deras driv, kompetens och potential
Genomföra intervjuer där du både bedömer kandidatens profil och presenterar giget som den möjlighet det faktiskt är
Ta referenser och kvalitetssäkra varje kandidat
Lyfta och sälja in kandidaternas kompetens till företagets kontaktperson på ett professionellt och förtroendeingivande sätt
Ha tät dialog med kunder, förstå deras behov på djupet och följa upp hur pågående uppdrag fortlöper
Skapa och publicera annonser som attraherar rätt profiler
Bygga upp och utveckla relationer med både befintliga och nya företag
Följa kandidater och konsulter genom hela kandidatresan - från onboarding till löpande konsultvård
Vi tror att du:
Är kommunikativ och trygg i mötet med människor
Är nyfiken, strukturerad och gillar att hålla ihop flera processer parallellt
Har ett affärsintresse och drivs av att skapa möjligheter
Har erfarenhet av rekrytering eller vill in i en bred och affärsnära roll
Antingen har erfarenhet av rekrytering eller är en naturlig relationsbyggare som vill in i branschen
Har mycket god kommunikativ förmåga på svenska (och gärna engelska).
Har en högskoleexamen inom HR eller motsvarande - men det viktigaste är din inställning.
Låter det som en roll där du skulle trivas? Som Gig Manager får du en vardag fylld av relationer, utveckling och möjligheten att påverka - både för våra kandidater och våra kunder. Du blir en viktig del av ett team som gillar tempo, energi och att skapa resultat tillsammans.
