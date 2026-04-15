Säljande distributör i södra Stockholm

Brödservice Stockholm Syd AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-04-15


Nu söker vi en säljare som har haft B kort i minst 2 år men helst också C kort och YKB-utbildning till Polfärskt Stockholm Syd!

Publiceringsdatum
Kvalifikationer
Minst B kort i 2 år eller C-körkort

Godkänd och aktiv YKB-utbildning

Behärskar svenska i tal och skrift

Om tjänsten
Som Säljande distributör på Polfärskt utgår du från depån i Skogås (Dumpervägen 5) med Södra Sthlm som geografiskt arbetsområde

Du ansvarar för leverans, upplock, frontning och framförallt sälj till livsmedelsbutiker på det distriktet du kör.

Du kommer att ha ett dagligt samarbete med dina arbetskamrater på terminalen i Skogås och dina kunder
i livsmedelsbutikerna.

Vi söker nu en säljare som är spindel i nätet hos oss och kommer få köra olika distrikt när personalen har semester eller är sjuka.

Tjänsten är på heltid vardagar men det kan tillkomma en del helger.

Dina personliga egenskaper

Som person är du noggrann, snabbfotad och van att jobba under tidspress. Du ser det som en självklarhet att vara trevlig gentemot kunder och kollegor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Brödservice Stockholm Syd AB (org.nr 556779-9993)
142 50  HUDDINGE (STOCKHOLMS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Polfärskt Stockholm Syd (Brödservice Stockholm Syd AB)

Jobbnummer
9856017

