Säljande Ambassadör - Södra Stockholm
2025-09-26
Besök butiker. Representera starka varumärken. Gör skillnad i hyllan.
Retail24 söker dig som älskar butiksmiljö, brinner för varumärken och trivs med ett rörligt arbete med mycket eget ansvar.
I rollen som Ambassadör är du ute på fältet och besöker butiker inom dagligvaruhandeln, servicehandel och andra butikstyper. Du är ansiktet utåt för några av Sveriges och världens mest kända varumärken och ser till att de syns och säljer på bästa möjliga sätt.
Om rollen
• Dagliga butiksbesök i Stockholm med omnejd
• Ansvara för att kampanjer, lanseringar och butiksexponeringar genomförs enligt plan
• Säkerställa att hyllor, displayer och material är i toppskick
• Ha kontakt med butikschefer och personal för att bygga goda relationer
• Representera starka varumärken inom t.ex. konfektyr, dryck, snacks, hushåll och skönhet
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av butiksbesök, merchandising eller fältsälj
• Är självgående, strukturerad och van att ta ansvar
• Trivs med att bygga relationer i butik och skapa resultat på plats
• Har energi, driv och ett stort intresse för handeln
Krav:
• B-körkort och tillgång till bil
• God kommunikationsförmåga på svenska
• Tidigare erfarenhet av butik eller försäljning
Fakta om tjänsten
• Omfattning: Heltid
• Start: Omgående, urval sker löpande
• Anställning: Vikariat, 12-månader
• Placering: Södra Stockholm med omnejd
Om Retail24:
Retail24 grundades 2002 och har en fullskalig organisation i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island med över 1000 anställda. Det strategiska målet är att stärka vår position som en ledande leverantör av våra tjänster i Norden. Våra värderingar kännetecknar Retail24, både internt och externt, och bör vara en riktlinje för hur vi kan interagera med kollegor och våra kunder.https://retail24.se/om-oss/
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Arbetsgivare Retail24 Sweden AB
