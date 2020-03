Säljadministratör till spännande bolag - Barona Professionals AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Barona Professionals AB

Barona Professionals AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-03-16Är du en vass administratör som har ett intresse för försäljning och vill arbeta i en varierande roll? Då är detta tjänsten för dig!Som Säljadministratör hos vår kund kommer du att hantera avtal, mejl och mass-SMS till kunder. Du kommer även att rapportera vissa nyckeltal samt kreditpröva personer. Ta emot samtal och koppla vidare till lånehandläggare och i vissa fall presentera produkter och försäkringar i försäljningssyfte.Vi söker dig somär organiserad och snabbtänktär lösningsorienterad och flexibelär van datoranvändarehar erfarenhet av försäljning eller kundservicearbetekommunicerar mycket väl i både telefon och skrifthar minst gymnasiekompetens2020-03-16Företaget är beläget i Solna och mer information ges under intervju.Tjänsten omfattar heltid och är ett vikariat under 6 månader med mycket goda chanser till förlängning. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2020-03-31, så skicka in din ansökan redan nu.Vid frågor om tjänsten kontakta Linn Ståhl på linn.stahl@barona.se Välkommen med din ansökan!Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.När vi blickar framåt ser vi växande möjligheter och ett större fokus på internationella lösningar. I Sverige har vi under 2019 förvärvat Ageris, AMGA och Prizta och har den långsiktiga planen att bli en marknadsledande aktör samtidigt som vi behåller vår entreprenöriella kultur och framgångsrika specialiseringstrategi.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-03-31Barona Professionals AB5152940