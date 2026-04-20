Säljadministratör till Nedschroef, Billdal | Heltid
2026-04-20
Har du erfarenhet av administrativt arbete inom säljstöd och trivs i en roll med många kontaktytor? Nu söker vi en strukturerad och kommunikativ säljadministratör till Nedschroef i Billdal. I rollen blir du en viktig del av säljorganisationen och arbetar nära våra parter i en internationell industrimiljö.
Start: Snarast
Slut: 6 månader med möjlighet till förlängning för rätt person
Ort: Billdal
Omfattning: Heltid, på plats
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Om rollen
Som säljadministratör har du en central och samordnande roll i säljorganisationen. Du ansvarar för att ta emot och registrera kundförfrågningar, starta upp order, säkerställa korrekt kund- och prisinformation i systemen samt stötta säljteamet i det dagliga arbetet. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både producerande enheter runt om i Europa och andra interna funktioner, samt vid behov även externa kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Ta emot och registrera kundförfrågningar/RFQ och nya order enligt fastställda processer
Stötta säljteamet och Global Account Managers med analyser, rapporter och beslutsunderlag
Vid behov, skapa och hantera offerter
Säkerställa att kund-, pris- och orderinformation är korrekt och uppdaterad i CRM och ERP system
Koordinera interna kundteam, möten och uppföljning
Hantera kundserviceärenden och fungera som en central kontaktpunkt internt
Bidra till förbättringsarbete och säkerställa efterlevnad av styrande processer och rutiner
Vem passar i rollen?
Vi söker dig som inte bara har rätt administrativa kompetens, utan också rätt personlighet för att trivas och lyckas i rollen. Vi tror att du är en person som bidrar med positiv energi, är engagerad i ditt arbete och motiveras av att vara en viktig del av ett större sammanhang. Du har ett naturligt driv och en vilja att bidra till teamets gemensamma mål och långsiktiga framgång.
Du har en god kommunikativ förmåga och känner dig trygg i att kommunicera professionellt, både i det dagliga operativa arbetet och i mer komplexa frågeställningar. Rollen innebär många kontaktytor och även om mycket arbete sker i back office, är det viktigt att du trivs med dialog och samarbete. Kontakterna är till största delen interna, med producerande enheter runt om i Europa och andra avdelningar, men även externa kunder förekommer.
Du arbetar självständigt men samarbetar naturligt i team, är lösningsorienterad och strukturerad, och tar ansvar för att ditt arbete håller hög kvalitet.
Krav:
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom säljstöd eller back office
God systemvana, exempelvis CRM, ERP och Excel
Van användare av Excel
Förmåga att strukturera, prioritera och skapa ordning
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet från liknande roll i en internationell verksamhet
Om Nedschroef
Nedschroef är ett internationellt industriföretag med lång erfarenhet inom utveckling och tillverkning av avancerade fästelement och formningsteknologi, främst för fordonsindustrin. Företaget grundades 1894, har sitt huvudkontor i Nederländerna och bedriver verksamhet på ett 20 tal platser globalt. I Sverige har Nedschroef kontor i Södertälje och Billdal. Företaget kännetecknas av teknisk spetskompetens, nära kundsamarbete samt ett tydligt fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet.
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV (gärna i word-format), urval sker löpande.
Vi tar INTE emot ansökningar via mail pg GDPR, men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att ring ansvarig konsultchef Carl-Henric Möller på 031-617234.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan."
Varför Jefferson Wells?
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vi erbjuder en trygg anställning med marknadsmässig lön, kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension.
Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivare Experis AB
Fabrikstorget 1
Contact
Carl-Henric Möller carl-henric.moller@jeffersonwells.se
