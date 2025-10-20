Sälj- och marknadschef till Formac
OnepartnerGroup Sydost AB / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2025-10-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Sydost AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
En strategisk nyckelroll i en växande nordisk koncern
Formac är ett innovativt och proaktivt företag med över 40 verksamma år som trygg samarbetspartner åt våra kunder i fordonsbranschen. Våra värderingar som bygger på engagemang och samarbete, och vår historia som familjeägt entreprenörsföretag lever kvar i den goda och familjära stämningen som vi månar om. Vi har korta beslutsvägar, vilket innebär att vi snabbt och framgångsrikt kan svara på marknadens och våra kunders behov.
Vill du kombinera ett tydligt strategiskt ledarskap med operativ affärsutveckling i en värderingsstyrd koncern med stark entreprenörsanda? Nu söker Formac-koncernen en affärsdriven och strategiskt skicklig Sälj- och marknadschef som vill vara med och bygga framtidens tillväxt.
Om rollen
I samband med en omorganisation skapas nu en ny koncerngemensam roll där försäljnings- och marknadsansvaret samlas i en strategisk ledarfunktion. Som Sälj- och marknadschef blir du en nyckelperson i vår ledningsgrupp och ansvarar för att leda, utveckla och samordna sälj- och marknadsinsatser i hela Norden.
Du kommer att:
Utveckla och driva koncernens sälj- och marknadsstrategi - från analys till genomförande och uppföljning
Vara en strategisk partner till koncernledningen och VD:arna i Sverige, Norge och Finland, och tillsammans med dem skapa strukturer och riktning för lokal tillväxt
Leda det svenska sälj- och marknadsteamet, samtidigt som du coachar och samordnar insatser i hela koncernen
Ha ett helhetsperspektiv på affären, och driva utveckling genom både struktur, tydlig planering och affärsmässighet
Vara en aktiv kraft i viktiga affärsdialoger, särskilt med större nyckelkunder och inköpsorganisationer i Norden och Europa
Representera Formac i branschnätverk och på mässor - och skapa nya affärsmöjligheter genom närvaro i rätt sammanhang
Det här är en roll för dig som vill vara med och forma helheten, inte bara driva delar. Du vet hur man bygger långsiktig affärsutveckling, sätter struktur på tillväxtarbetet - och samtidigt leder med närvaro och engagemang.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som försäljningschef eller i liknande roll med strategiskt ansvar och personalledning
Har varit med och tagit fram och genomfört affärsstrategier eller sälj- och marknadsplaner, gärna på koncernnivå
Förstår vikten av att arbeta både strategiskt och operativt, och har erfarenhet av att leda genom andra
Har ett starkt affärsdriv och erfarenhet av produktförsäljning, gärna i eller mot fordonsbranschen
Har med fördel en bakgrund som Key Account Manager, med vana att arbeta nära större kunder och inköpsbeslutsfattare
Är van vid att delta i eller leda ledningsgruppsarbete och trivs i roller med högt strategiskt förtroende
Har relevant akademisk utbildning
Har erfarenhet av e-handel (meriterande)
Vi tror att du är en trygg och mogen ledare som är nyfiken, lyhörd, drivande och engagerad. Du leder med tydlighet, närvaro och förståelse för affärens alla delar. Din förmåga att tänka långsiktigt och skapa struktur kring affärsutveckling kommer att vara avgörande - men du har också det personliga drivet som krävs för att göra affär "hands-on".
Om Formac
I över 40 år har Formac arbetat för att vara en innovativ och flexibel partner med hög kvalité och service. Idag är Formac en ledande leverantör och utvecklare av varumärkesbyggande specialprodukter till fordonsbranschen, med kunder som exempelvis personbilshandlare och verkstäder i hela norra Europa. Formacs huvudkontor med produktion och lager är placerat i Växjö, och tillsammans med dotterbolag i Norge och Finland består vi idag av ca. 40 anställda. Läs gärna mer om oss på www.formac.se
Varför Formac?
Formac är en nordisk koncern med stark tillväxt och entreprenörsdriv. Hos oss kombineras snabbrörlighet och familjär kultur med professionalism och affärskraft. Vi är i dag 42 anställda och arbetar på en stor spelplan - men med det lilla företagets värme och engagemang.
Vi står inför ett nytt skede där vår värdegrund utvecklas tillsammans med våra medarbetare, för att spegla den koncern vi är idag. Som Sälj- och marknadschef får du vara med och forma inte bara affären - utan också kulturen och riktningen framåt.
Placering
Du utgår från vårt huvudkontor i Växjö. Rollen innebär nordiskt resande.
Din ansökan
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då vi arbetar med löpande urval och tillsättning av tjänsten. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mejl eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom tester, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Emma Hördegård på telefonnummer 0470-32 38 39.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://www.formac.se/ Arbetsplats
Formac Production AB Kontakt
Emma Hördegård emma.hordegard@onepartnergroup.se Jobbnummer
9565211