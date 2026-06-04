Sälj- och Marknadschef - Konfidentiell
VEM Chefsrekrytering & Interim AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-06-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VEM Chefsrekrytering & Interim AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
För ett teknikintensivt industribolag med internationell närvaro söker VEM en erfaren försäljningschef med ansvar för att vidareutveckla den kommersiella agendan i en organisation med tydliga tillväxtambitioner.
Om rollen
Som Försäljningschef har du ett övergripande ansvar för bolagets försäljning och affärsutveckling. Du sätter struktur, skapar tydlighet och pekar ut riktningen för det kommersiella arbetet med fokus på att omsätta strategi till konkreta affärer och resultat. Rollen innebär att vidareutveckla befintliga arbetssätt och säkerställa effekt i försäljningsprocesser, uppföljning och prioriteringar. Du driver ett mer proaktivt arbetssätt där du tydliggör vilka marknader, kunder och affärer som ska prioriteras framåt. En viktig del av uppdraget är att bidra i mer komplexa och strategiska affärer samt att bygga långsiktiga kundrelationer. Rollen omfattar även att utveckla bolagets marknadsarbete, med målet att öka synlighet och stärka varumärket.
Du rör dig naturligt mellan det strategiska perspektivet och den operativa vardagen, med en aktiv närvaro i affärer och kunddialoger. Du leder och utvecklar säljorganisationen som du aktivt coachar och stöttar, du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD.
Om dig
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom tillverkande industri. Du har god förståelse för teknisk försäljning, affärsprocesser och är van att arbeta både strategiskt och operativt i komplexa affärer. Du har en bakgrund i att leda och utveckla säljorganisationer där du utvecklat strukturer, arbetssätt och uppföljning.
Som person är du trygg, kommunikativ och relationsskapande. Du har ett strategiskt perspektiv men också förmågan att omsätta idéer till handling. Du trivs i en roll där du får påverka, utmana och driva utveckling där du själv är aktiv i affären.
Företaget tar ordet!
Vi är ett teknikdrivet industribolag med stark specialistkompetens och en tydlig ambition att växa. Vår styrka ligger i vår förmåga att skapa kundanpassade lösningar i nära samarbete med våra kunder. Hos oss får du arbeta i en organisation med stort mandat, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av engagemang, ansvar och entreprenörsanda.
Bra att veta
Placeringsort är i södra Sverige. Rollen innebär frekvent resande, både nationellt och internationellt. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD.
Urval sker löpande men vi önskar din ansökan så snart som möjligt.
VEM är VEM
VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar. Vi tror på långsiktiga samarbeten och hög kvalitet i varje steg. Med djup affärsförståelse och stort engagemang skapar vi träffsäkra och långsiktiga matchningar för våra kandidater och kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VEM Chefsrekrytering & Interim AB
(org.nr 556832-2134)
Vallgatan 6 (visa karta
)
553 18 JÖNKÖPING Kontakt
Lina Vejdeland lina.vejdeland@vem.se 036-570 11 94 Jobbnummer
9948414