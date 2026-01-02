Sälj- och eftermarknadssupport till kund inom motorbranschen
2026-01-02
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en person som vill ta sig an en bred och händelserik roll inom sälj- och eftermarknadssupport hos en av våra kunder. Här får du kliva in i en verksamhet där tempot är högt, produkterna engagerande och dagarna fyllda av varierande uppgifter. Om du gillar kombinationen av teknik, service och kommunikation kan detta vara en plats där du verkligen får utrymme att utvecklas.
I din vardag kommer du att fungera som en central kontaktpunkt för företagets återförsäljare. Du svarar på frågor, guidar i allt från reservdelar och produktinformation till garantier och system, och ser till att återförsäljarna får den support de behöver för att lyckas. Du kommer också att vara delaktig när företaget syns utåt - exempelvis vid mässor, utbildningar och återförsäljarmöten - där du hjälper till med planering och genomförande.
En annan del av rollen handlar om att stärka företagets kommunikation. Det kan innebära att du tar fram material som underlättar försäljningsarbetet, paketerar teknisk information på ett tydligt sätt eller bidrar i olika marknadsaktiviteter. Du kommer dessutom att stötta kollegor internt med rapporter, informationsinsamling och andra administrativa uppgifter som håller verksamheten i rörelse. Genom att arbeta nära flera avdelningar får du snabbt en bred förståelse för hela företagets arbete, och du får även möjlighet att vara med och driva aktiviteter som utvecklar och stärker företagets återförsäljarnätverk.
Din Profil
Vi tror att du som trivs här är en person som tycker om att ha mycket på gång samtidigt och som uppskattar när arbetsdagarna varierar. Du är trygg i att ta ansvar, lösa problem när de dyker upp och samarbeta med andra. Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet av att arbeta i motorbranschen i liknande roller, samtidigt som du är noggrann, strukturerad och bekväm med administrativa uppgifter. Goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel, är ett måste eftersom du ofta kommer att hantera information och underlag. B-körkort är ett krav.
Detta är en direktrekrytering där du får en anställning hos vårt kundföretag. Mer information om företaget ges vid en eventuell l intervju.
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Teo Sandahl på teo.sandahl@autorekrytering.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
Teo Sandahl teo.sandahl@autorekrytering.se
9667777