Sälj- Och Affärsansvarig - Plamex Automation AB
Plamex i Anderstorp är en ledande leverantör av automationslösningar för tillverkande industri. Vi utvecklar smarta och effektiva robot- och produktionssystem som stärker våra kunders industriella flöden. Plamex ingår i Pronect, en teknikkoncern som samlar specialistbolag inom automation, maskiner, mjukvaror och teknisk handel. Pronect ägs av Liljedahl Group, en långsiktig och familjeägd industrikoncern med starkt fokus på stabilitet, utveckling och hållbar tillväxt.
Vill du vara med och forma nästa steg inom automationslösningar? Vi satsar nu vidare inom automation kopplat till plastindustrin, maskinbetjäning samt kundanpassade lösningar - och söker nu en driven Sälj- och affärsansvarig som vill driva affären från idé till kommersiell framgång.
I rollen får du möjlighet:
Fortsätta utvecklingen och förvalta ett starkt affärsområde inom automation för plastindustrin.
Driva hela säljprocessen - från analys och rådgivning till offertarbete och avslut.
Arbeta nära våra tekniska specialister med robotbaserad automation och avancerade produktionslösningar.
Affärsutveckla tillsammans med andra bolag inom Pronect, och då framförallt tillsammans med Plamako för att maximera de tekniska lösningarna och kundvärdet.
Samarbeta i team för att vinna affärer och säkerställa leveranser i toppklass.
Använda Pronect-gruppens befintliga kundnätverk och samtidigt utveckla nya relationer.
Detta är en roll med stor utvecklingspotential för dig som vill växa tillsammans med oss. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter och större ansvar inom Plamex och Pronect.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från tillverkande industrin - gärna med bakgrund inom automation, maskinförsäljning eller produktionsteknik. Ett extra plus om du har erfarenhet från Plastindustrin. Du är affärsdriven, initiativrik och trivs i en roll där du kombinerar strategiskt affärsbyggande med praktiskt sälj- och kundarbete.
Du motiveras av att skapa tillväxt, bygga relationer och driva affärer, och vill bidra med att forma framtidens automationslösningar.
Varför Plamex?
Hos oss blir du en del av Pronect, en grupp som utvecklar industrin genom automation, maskiner, verktyg, mjukvara, verktyg och kompetensutveckling. Tillsammans med Liljedahl Groups långsiktighet och resurser får du både trygghet och handlingsutrymme.
Här finns stora möjligheter att påverka, driva nya initiativ och utvecklas i takt med att affären växer.
Urval sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Känns detta som en roll där du skulle trivas och utvecklas? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi är FSK, the Generator - ett bolag som driver utveckling och tillväxt, genom våra tre affärsområden, Talent, Brand och Growth.
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Experts, Sales and Marketing.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding, ett viktigt område för alla företag.
Growth - Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
334 33 ANDERSTORP Arbetsplats
Plamex Automation AB Kontakt
Rekryterare
Johan Sandahl johan@fskgroup.se 072-5250007 Jobbnummer
9892116