Sälj- Applikationsspecialist inom Ultraljud
Om Canon Medical
Canon Medical är en global aktör inom medicinsk bilddiagnostik med över 100 års erfarenhet. Med system inom bland annat ultraljud, datortomografi, röntgen, intervention och MR bygger vi vår filosofi på Made for Life - där patienten och vårdpersonalens står i centrum för allt vi gör. Vi arbetar tätt tillsammans med kliniker, forskare och vårdverksamheter för att utveckla lösningar som stärker diagnostiken och bidrar till bättre vårdresultat. I Sverige är vi ett dedikerat team med stark lokal närvaro och ett tydligt fokus på kvalitet, service samt kunden.
Vad vi erbjuder
Brinner Du för ultraljud och har ambitioner att utvecklas! Om så är detta en möjlighet att kombinera Dina kliniska kunskaper i en affärsroll, oavsett om Du redan jobbar med försäljning eller har önskan att göra så.
Hos Canon Medical får Du arbeta med avancerade ultraljudssystem som gör konkret skillnad för både kliniker & patienter. Du blir en del av ett erfaret och engagerat team där nära samarbete, kunskapsdelning och långsiktighet är centrala delar av kulturen.
Rollen erbjuder stor frihet under ansvar, med flexibilitet mellan kontor och att vara ute hos kund. Vi ser gärna att du utgår från Göteborg eller Stockholm då teamet är fördelat på dessa orter.
Canon Medical är världsledande på Ultraljud och vi har en mycket stor marknadsandel inom radiologi, fysioterapi, veterinär med flera. Vi avser nu göra en satsning inom gynekologi och obstetrik erbjuder en spännande utmaning och möjlighet att göra ett stort avtryck inom organisationen.
Ersättningsmodellen inkluderar både grundlön och prestationsbaserade incitament, där du mäts på flera olika mål kopplade till affärsutveckling och kundrelationer.
Tjänsten är en rekrytering och du blir anställd direkt av Canon Medical Systems Sweden vid genomförd rekryteringsprocess.
Vad tjänsten innebär
Du kommer att arbete med försäljning samt ansvara för våra kunder inom segmentet gynekologi och obstetrik. För att vara framgångsrik tror vi att du har erfarenhet av ultraljud - gärna inom gynekolog och obstetrik.
Du kommer att ha en viktig roll i affärsprocessen, vilket innefattar kartläggning av kliniker och beslutsfattare samt demonstration av våra ultraljud i kliniks miljö, presentera affärsförslag, svara på upphandlingar samt applikationsutbildning för nya & befintliga kunder.
Arbetet är varierat och fältbaserat med hög grad av självständighet, samtidigt som du ingår i ett positivt och sammansvetsat team med kollegor som täcker olika kompetensområden inom ultraljud.
Vem vi söker
Vi söker dig med klinisk erfarenhet av ultraljud - gärna inom gynekolog och obstetrik. Du kan exempelvis vara barnmorska, sonograf eller ha en annan kliniskt orienterad roll med god ultraljudsvana. Det är viktigt att du har en trygg klinisk grund att stå på, och att du samtidigt trivs i en roll som är mer kundnära, variationsrik och självständig än den traditionella kliniska vardagen.
Du är lyhörd, pedagogisk och har lätt för att skapa förtroende hos användare och beslutsfattare. Rollen passar dig som uppskattar att vara ute hos kund, ta egna initiativ och planera ditt arbete på ett strukturerat sätt. Erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Körkort är nödvändigt, liksom goda kunskaper i svenska och engelska.
Är det dig vi söker? Ansök snarast då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.
