Sälj Representant Distribution till Region Väst
Husqvarna AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2025-12-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Husqvarna AB i Jönköping
, Ulricehamn
, Värnamo
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till en av världens äldsta start-ups!
Vi söker nu en Sälj Representant Distribution till Region Väst - Husqvarna Construction
På Husqvarna Construction har vi den där passionen för innovation - och med den skapar vi
världsledande produkter inom håltagning, rivning och slipning. Genom att ständigt utmana oss själva har vi fortsatt att förnya vår verksamhet, i mer än tre århundraden (336 år för att vara mer exakt).
Det här är vårt arv. Och vår framtid. Och nu vill vi bjuda in dig att vara en del av den här resan!
Vi erbjuder...
• en spännande möjlighet att vara en viktig del av en försäljningsorganisation med god teamanda och en positiv och varm företagskultur, där alla medarbetares idéer och synpunkter värdesätts och tas till vara.
På Husqvarna Construction strävar vi efter en arbetsmiljö som är inkluderande, där vi tror att våra olikheter är våra styrkor. Vår kultur är viktig för oss, och vi verkar enligt våra värdeord: We are Bold, We are Dedicated and We Care.
Om rollen som säljare hos oss på Husqvarna Construction:
Du kommer vara ansvarig säljrepresentant för Husqvarna Constructions produktportfölj inom region Väst. Kunderna utgörs av uthyrare och återförsäljare.
Du är med hela vägen - från nykundsbearbetning till att vårda (och utveckla) befintliga relationer med våra kunder.
Utöver kundmöten förbereder och presenterar du offerter, genomför produktdemonstrationer, informerar om produktnyheter, deltar i mässor och kundaktiviteter
Här får du en fri och flexibel roll där du själv planerar och strukturerar dina dagar utifrån behov. Du rapporterar till Försäljningschef Distribution Sverige, inom Husqvarna Construction.
Vi på Husqvarna Construction är i vår nisch ledande och ligger i framkant när det gäller utveckling av produkter och koncept.
Vem är du?
Du är en social relationsskapare som har lätt för att se och förstå kunders behov - och som tillsammans med din tekniska förståelse, inre drivkraft och ditt strukturerade arbetssätt hittar den bästa lösningen åt kund.
Du är förtroendeingivande och bra på att skapa långsiktiga relationer, både med kunder och dina kollegor. Med engagemang och intresse för dina befintliga och framtida kunder, håller du dig uppdaterad om marknaden, trender, konkurrenter och innovationer.
För att lyckas i rollen behöver du inte ha erfarenhet av våra produkter, även om det är ett plus. Däremot behöver du ha ett driv, ett resultatfokus och ett högt engagemang i det du gör. Har du en bakgrund inom försäljning av liknande produkter är det självklart meriterande.
Du trivs förmodligen i en organisation där alla ramar inte alltid är satta, där du själv får vara med och påverka och där dina egna (och gruppens) resultat blir synliga och uppmärksammade.
Placeringsort: Det är en fördel om du bor mitt i distriktet, dvs i trakterna av Göteborg.Publiceringsdatum2025-12-15Så ansöker du
Vill du vara en del av vår resa? Tveka inte att söka.
Vi kan inte ta emot ansökningar via mail, pga GDPR.
Observera att vi kommer att starta urvalsprocessen efter julhelgerna. På Husqvarna tror vi på vikten av att balansera arbete och privatliv, särskilt under helgerna. Vi uppskattar verkligen ditt tålamod och din förståelse medan vi tar oss tid att ladda om. Vi önskar dig en underbar helgsäsong, fylld med glädje och avkoppling.
Har du frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Stefan Bergsten Sales Manager Distribution på stefan.bergsten@husqvarnagroup.com
Har du frågor angående rekryteringsprocessen vänligen kontakta Talent Acquisition partner - Katarina Engberg på katarina.engberg@husqvarnagroup.com
About Husqvarna Construction Division
For more than 330 years we have driven innovation and technology development exceeding end-customers' expectations. Husqvarna Construction, a division of the Husqvarna Group, is a world leader in machinery and diamond tools for the construction and stone industries. The foundation is built on product and technology leadership ensured by high investment levels in user-focused product development to offer professional end-users the most effective and efficient solutions. Products and services are distributed globally in all relevant sales channels. Please read more at https://www.husqvarnacp.com/int/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Husqvarna AB
(org.nr 556000-5331) Jobbnummer
9643578