Sälj pensionärsbemanning på provision i Östersund
Goveteran support AB / Säljarjobb / Östersund
2026-01-19
Vill du bygga resultat som leder till verkligt ägarskap?
GOveteran söker nu mycket erfarna provisionsbaserade säljare med dokumenterad framgång inom försäljning och ett tydligt intresse för rekrytering inom pensionärsbemanning.
Detta är en roll för dig som vill ta ansvar för affär, människor och resultat - och på sikt äga din egen verksamhet.
Det här är inte ett tillfälligt säljuppdrag.
Det är en tydlig väg från prestation till affärsansvar och ägande.
Om rollen
Du ansvarar för försäljning av GOveterans bemanningstjänster i ett tilldelat geografiskt område.
Fokus ligger på att skapa och utveckla kundrelationer med företag och privatpersoner som efterfrågar pålitlig arbetskraft.
Parallellt arbetar du med rekrytering av pensionärer som vill fortsätta arbeta.
Du bedömer kompetens, matchar rätt person till rätt uppdrag och bygger ett fungerande lokalt nätverk.
Ersättningen är helt provisionsbaserad.
Resultat styr ersättning.
Måluppfyllnad styr utveckling.
Utvecklingsmöjlighet
Efter en tids dokumenterad måluppfyllnad, stabil försäljning och visad förmåga att bygga ett lokalt team inom pensionärsbemanning erbjuds rätt person möjlighet att:
• ta över och äga sin egen GOveteran-verksamhet
* utveckla ett eget geografiskt område
* gå från sälj- och rekryteringsroll till fullt affärsansvar
Detta erbjudande ges endast till personer som visar konsekventa resultat över tid.
Vi söker dig som
• har lång och dokumenterad framgångsrik säljerfarenhet
* är van att arbeta självständigt och målstyrt
* har intresse för rekrytering och personalbedömning
* har förståelse för bemanning och relationer
* trivs med att arbeta med pensionärer och företag
* vill bygga något eget på sikt
Erfarenhet av uppsökande försäljning, relationsförsäljning eller tjänsteförsäljning är ett krav.
Erfarenhet av bemanning, rekrytering eller personalansvar är meriterande.
Vi erbjuder
• en beprövad affärsmodell inom pensionärsbemanning
* tydliga mål och strukturer
* stöd, system och material
* möjlighet till verkligt ägarskap efter uppnådda resultat
Detta passar dig som vill bli bedömd på prestation, inte på titel.

Publiceringsdatum
2026-01-19

Så ansöker du
Skicka en kort presentation där du tydligt beskriver:
* din säljerfarenhet och dokumenterade resultat
* ditt intresse för rekrytering inom pensionärsbemanning
* varför du vill arbeta provisionsbaserat med tydlig ägarambition
Urval sker löpande. Endast kandidater med relevant och dokumenterad erfarenhet behandlas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: strauss@GOveteran.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare pensionärsbemanning".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Goveteran support AB
(org.nr 559346-9694)
831 34 ÖSTERSUND

Arbetsplats
GOveteran

Jobbnummer
9692971