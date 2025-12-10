Sälj och marknadsansvarig för liten inredningskoncern
Lundqvist Inredningar AB
2025-12-10
Vi är en liten inredningskoncern med stort hjärta som brinner för smarta förvaringslösningar och god design! Vi har idag försäljningskontor i Stockholm, Göteborg och Rydaholm samt två produktionsanläggningar, en i Gnesta och en i småländska Rydaholm.
Vi söker nu en gemensam sälj/marknadsansvarig för våra båda bolag, Lundqvist Inredningar samt iab Inredningar.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för en säljchef där bl. a kan nämnas att Du skall vara närmaste stöd och support till våra innesäljare i resp. bolag.
Tjänsten kräver att Du har möjlighet till tjänsteresor med övernattning, uppskattningsvis 30-50 dagar per år.
Bolaget tillhandahåller en poolbil för ändamålet.
Som marknadsansvarig blir de huvudsakliga uppgifterna, tillsammans med bolagens marknadsföringsgrupp, upprätta en marknadsföringsplan samt ansvara för dess genomförande. Du är marknadsföringsgruppens ordförande, Du sitter i bolagens Ledningsgrupp och Du är direkt underställd den gemensamma VD 'n för bolagen.
Tjänsten ställer höga krav på god kommunikationsförmåga, servicekänsla, noggrannhet och förståelse för köp- och säljprocessen. Relationen med kunder och arkitekter är alltid i fokus.
Tjänsten är på heltid och du är stationerad på vårt försäljningskontor på Sveavägen 107, Stockholm.
Vi söker
Rollen ger omväxlande arbetsuppgifter som innebär mycket självständigt arbete, vilket kräver god förmåga att ta egna initiativ och planerings- och prioriteringsförmåga. Då vi är ett litet team är det av stor vikt att du är en god teamledare.
Vi tror att du är positiv, kreativ, kommunikativ, handlingskraftig och har en vilja att få det bästa möjliga resultatet i alla lägen.
Tidigare erfarenhet av liknande roller från möbel-/inredningsbranschen är ett krav.
Vi ser gärna att du är en del i vårt utvecklingsarbete. Vi har högt i tak, beslutsvägarna är korta och vi välkomnar idéer och förslag på utveckling och förbättring i våra rutiner och produkter.Om företaget
Lundqvist Inredningar formger och producerar effektiva och flexibla förvaringslösningar av hög kvalitet till arkiv, lager, kontor, butiker och privatbostäder.
iab Inredningar formger och producerar kök och förvaringslösningar av hög kvalité till skola, vård och omsorg.
Bolagen bildar tillsammans Lundqvist Group och är ett privatägt företag med försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, och Rydaholm. Vi har två fabriker, i Gnesta och Rydaholm, olika uttryck men med lika bra funktion och kvalitet. Idag tillverkas produktserierna A4+, Flex, Klassika och Waste i vår fabrik i Rydaholm, Småland, utöver iab 's egna produktprogram. Produktionen av Lundia trä ligger i Gnesta.
Tack vare egna fabriker och ett brett samarbete med underleverantörer har vi stor förmåga att göra kundanpassade lösningar - specialanpassningar är vår standard.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev med en kort beskrivning kring tidigare erfarenheter och hur du tror att dina egenskaper skulle passa till den här tjänsten, samt löneanspråk till vår VD, christian.gustafsson@lundqvistinredningar.se
och till pebj@iabab.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista publiceringsdatum.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
