Sälj mobilabonnemang för operatören 3!
2025-09-02
Ambivio rekryterar nu innesäljare till en av våra kunder - ett växande bolag som representerar mobiloperatören 3 (Tre).
Här får du chansen att utvecklas, ha roligt på jobbet och samtidigt tjäna riktigt bra pengar!
Om rollen
I rollen som innesäljare kommer du att:
Kontakta privatpersoner via telefon och erbjuda mobilabonnemang från 3.
Kartlägga kundens behov och matcha med rätt abonnemangslösning.
Arbeta med ett starkt varumärke som är välkänt på marknaden-vilket underlättar din försäljning!
Heltidstjänst. mån-fre
Du behöver ingen tidigare erfarenhet - du får en gedigen introduktionsutbildning och löpande coachning för att lyckas i rollen.
Vad erbjuder arbetsgivaren?
Provisionsmodell utan tak + garantilön - du styr själv hur mycket du vill tjäna.
Grymt team och stöttande ledarskap - ett sammansvetsat gäng med högt engagemang.
Modern arbetsmiljö med positiv energi - här trivs du från dag ett.
Tydliga mål och fokus på utveckling - personlig och professionell tillväxt i fokus.
Vi söker dig som:
Är målinriktad, social och trivs med att prata med människor.
Har viljan att lära dig försäljning, erfarenhet är inget krav.
Talar och skriver flytande svenska.
Bli en del av teamet och skicka in ditt CV så kontaktar vi dig inom kort!
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Solna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ambivio
167 51 BROMMA Jobbnummer
9488746