Salesforce-utvecklare till Dina Försäkringar
2025-11-17
Som Salesforce-utvecklare hos Dina Försäkringar i Stockholm bidrar du till tekniska framsteg och kundupplevelse i världsklass!
Vill du ta nästa steg i din Salesforce-karriär och skapa digitala lösningar som gör skillnad? Dina Försäkringar är inne i en stark tillväxtfas och vi storsatsar på vår nya kundplattform i Salesforce. Vi är i ett tidigt skede av detta arbete och söker fler medlemmar till vårt team som vill arbeta med teknisk implementation för att optimera våra affärsprocesser. Är du redo att arbeta med de senaste teknologierna och vara en del av vår utvecklingsresa där innovation och samhällsnytta står i fokus? Vi söker dig med gedigen erfarenhet av utveckla i Salesforce och att stödja verksamheten i att designa och implementera lösningar som optimerar affärsprocesser. Du håller dig uppdaterad om nya möjligheter i Salesforce-plattformen och tycker om att testa den senaste tekniken!
Vi erbjuder dig
Du kommer att vara en nyckelspelare i ett prioriterat område på Dina Försäkringar där du ges stort utrymme att ta fram de smartaste lösningarna för våra affärskritiska system. Du får arbeta hos en arbetsgivare med starka värderingar som värnar om en inkluderande och trivsam arbetsmiljö, en arbetsplats med starkt kundfokus och engagerade medarbetare i centrala Stockholm, nära T-centralen.
Det här gör du hos oss
• Arbeta med lösningsdesign, utveckling och implementering av vår kundengagemangsplattform i Salesforce, inklusive nya funktioner och optimering av befintliga lösningar.
• Implementera och konfigurera Salesforce-applikationer i Financial Services Cloud.
• Automatisera processer med verktyg som Salesforce Flow Builder.
• Ge rådgivning om hur Salesforce kan användas för att skapa affärsnytta.
• Delta i utveckling med nya teknologier som Einstein och Agentforce.
Ditt team och arbetsplats
Som utvecklare hos Dina Försäkringar kommer du att rapportera till Peter Anderberg och vara en del av vårt dedikerade team för Salesforce. Du kommer att arbeta på vårt kontor i Stockholm som ligger centralt på Skeppsbron 2. Hos oss får du en arbetsplats som värnar om en bra balans mellan arbete och fritid.
Mer om dig
Vi söker dig med:
• Minst 3 års erfarenhet av Salesforce, inklusive utveckling, lösningsdesign och konfiguration.
• Kompetens inom Salesforce-konfiguration, särskilt Flow Builder och low-code-automation.
• Erfarenhet av nya teknologier, som Generative AI och integrationslösningar.
• Kunskap i kravinsamling och agila arbetsmetoder.
• Förmåga att agera rådgivare, förstå kundbehov och översätta dem till värdeskapande lösningar.
Det är meriterande med:
• Erfarenhet av Financial Service Cloud och från försäkringsbranschen.
• Salesforce-certifieringar som Salesforce Administrator, Salesforce App Builder.
• Kunskap om Salesforce AI-funktionalitet, gärna visad genom certifieringen AI Specialist.
Som person är du nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs i en miljö där du får samarbeta med andra och ta eget ansvar. Du har lätt för att knyta kontakter, samtidigt som du delar med dig av din kunskap till teamet. Du är flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Så här får vi kontakt
