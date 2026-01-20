Salesforce Developer & Administrator till växande SaaS-bolag inom EdTech!
Är du en "hands-on" Salesforce-expert som vill ta tekniskt ägarskap och bygga långsiktigt? Här får du chansen att kombinera utveckling och förvaltning med strategisk arkitektur i en roll där dina beslut gör verklig skillnad. Om du är pragmatisk, serviceinriktad och vill bli en del av ett växande EdTech-bolag - sök nu!
OM TJÄNSTEN
Som Salesforce Developer & Administrator får du en unik möjlighet att ta tekniskt ägarskap för plattformen hos ett växande SaaS-bolag inom EdTech, med ett tydligt uppdrag: att hjälpa lärare att lyckas så att elever kan lära och fortsätta växa. Bolaget har vuxit stadigt sedan 2015 utan externt kapital, vilket ger friheten att bygga långsiktigt.
Här blir du en avgörande del av teamet och arbetar "Salesforce-first". Du kommer att arbeta direkt i plattformen med konfiguration, automation och utveckling för att säkerställa att CRM-systemet stöttar sälj-, marknads- och supportteamens arbetssätt på bästa sätt. En viktig del av rollen är att ta systemet från "fungerande" till väldesignat och skalbart. Utöver detta kommer du om kapaciteten finns även att hjälpa till att underhålla stabiliteten i dataplattformen (Databricks/SQL) som matar analysverktygen.
Du kommer till ett kontor i Danderyd, norr om Stockholm, och blir en del av ett drivet gäng på drygt 50 personer (fördelade på två kontor, varav cirka 30 i Danderyd) med bakgrund från bolag som Spotify, eBay och Google. Kulturen präglas av genuinitet, fair play och en vilja att bygga för framtiden. Här får du stor frihet, eget ansvar och tillgång till externt stöd när det behövs.
Du erbjuds
• Påverkan - en nyckelroll där du stärker ryggraden i de kommersiella systemen med verklig effekt på hela bolaget
• Ägarskap - möjlighet att designa och evolvera Salesforce-miljön med fokus på kvalitet och hållbarhet
• Kultur - en trygg arbetsgivare som investerar i långsiktiga relationer och system som håller över tid
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Salesforce Developer & Administrator arbetar du nära verksamheten för att skapa värde. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Ta praktiskt helhetsansvar för Salesforce-plattformen (ca 80% av tiden)
• Utveckla och underhålla systemet med hjälp av Apex, SOQL, Flows, valideringsregler och plattformsverktyg
• Designa datamodeller och bygga automationer som speglar hur säljteamet faktiskt arbetar
• Agera teknisk partner till Product Owner och översätta affärsbehov till robusta lösningar
• Underhålla befintliga Databricks-notebooks och SQL-logik för att säkerställa datakvalitet till Tableau (ca 20% av tiden)
• Felsöka problem och samarbeta kring integrationer och API:er
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års praktisk erfarenhet av arbete med Salesforce (både administration och utveckling)
• Har stark praktisk erfarenhet av Salesforce Flows, Workflows, Apex och SOQL
• Är van vid datamodellering och administration i Salesforce
• Bekantskap med Python och SQL (tillräckligt för att förstå och underhålla befintlig kod)
• Förmåga att kommunicera effektivt på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Databricks, PySpark eller liknande plattformar
• Erfarenhet av Tableau eller andra BI-verktyg
• Salesforce-certifieringar (t.ex. Admin, Platform App Builder, Platform Developer I)
• Erfarenhet av API-integrationer eller Salesforce Data Cloud
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid din personlighet. Vi tror därför att du som söker är en "hands-on" person som gillar att bygga och förbättra. Du trivs med att arbeta nära affären och har förmågan att förklara teknisk komplexitet på ett enkelt språk. Du är serviceinriktad och lyhörd, men vågar också ifrågasätta och föreslå bättre långsiktiga lösningar. Du är pragmatisk och vet när du ska investera tid och när en enkel lösning är bäst.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
