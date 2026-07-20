Sales Support Till Manntek
Nexer Recruit AB / Säljarjobb / Mariestad Visa alla säljarjobb i Mariestad
2026-07-20
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Recruit AB i Mariestad
, Götene
, Skövde
, Gullspång
, Tibro
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där du får vara spindeln i nätet mellan kund, försäljning och interna funktioner? Har du ett tekniskt intresse, gillar att skapa struktur och vill förstå hur en affär går från förfrågan till leverans?
Nu söker vi en Sales Support som blir en viktig del av vårt säljteam. Du får ett stort eget ansvar för två internationella kundkonton där du driver den dagliga affären framåt, samtidigt som du stöttar säljarbetet och säkerställer att processerna flyter på. Här passar du som gillar kundrelationer, koordinering och problemlösning i en teknisk och internationell miljö.
DIN VARDAG
Som Sales Support har du det dagliga ansvaret för två större kundkonton i Indien och Kina. Du är kundens främsta kontakt i det löpande samarbetet och ser till att affären drivs framåt genom nära samarbete med försäljning, produktion, teknik och andra interna funktioner.
Rollen handlar inte om traditionell uppsökande försäljning, men du behöver förstå hur en säljprocess fungerar och varför olika delar i affären är viktiga. På så sätt kan du ge bästa möjliga stöd till både kunder och kollegor och bidra till en smidig affär från första förfrågan till leverans.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Ha det dagliga ansvaret för två internationella kundkonton.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Koordinera aktiviteter mellan kund, försäljning, produktion, teknik och andra interna funktioner.
Följa upp offerter, order, leveranser och pågående ärenden.
Ge stöd till säljavdelningen och bidra till att affärsprocessen fungerar effektivt.
Säkerställa en hög servicenivå och driva frågor i mål.
VEM ÄR DU?
Vi tror att du har erfarenhet från exempelvis sales support, innesälj, kundservice, orderhantering eller en annan koordinerande roll. Du behöver inte vara en utpräglad säljare, men du tycker att det är spännande att förstå affären och hur ett långsiktigt kundsamarbete skapas.
Du har ett tekniskt intresse – eller en vilja att lära dig – och trivs med att vara den som håller ihop många olika kontaktytor. Du är strukturerad, lösningsorienterad och tycker om att skapa goda relationer, både med kunder och kollegor.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Talar och skriver engelska obehindrat.
Har ett tekniskt intresse och vill förstå produkterna och affären.
Trivs med att ta ansvar för egna kundkonton.
Förstår, eller vill lära dig, hur en säljprocess fungerar från förfrågan till leverans.
Är strukturerad och trivs med att koordinera många aktiviteter samtidigt.
Är kommunikativ, lösningsorienterad och serviceinriktad.
VILL DU VETA MER?
Känns det som att det här kan vara något för dig? I den här rekryteringen samarbetar Manntek tillsammans med Nexer Recruit. Kontakta gärna ansvarig rekryterare Amanda Eksell via e-post: amanda.eksell@nexergroup.com
.
Sommaren och semestertiderna närmar sig, vilket innebär att vi kommer att påbörja urvalet under vecka 33. Tveka inte att skicka in din ansökan redan nu, vi ser fram emot att lära känna dig och berätta mer om möjligheten hos MannTek efter sommaren.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM KUNDEN
MannTek är världsledande inom sina produktområden med säte i Mariestad. Företaget omsätter cirka 400 Mkr, har 130 medarbetare och dotterbolag i Kina, Indien och UAE samt säljkontor i bl.a. Tyskland, Holland, Spanien, England och Argentina. Exportandelen är 99 %. Vi tillverkar utrustning för säker och spillfri hantering av bränslen, kemikalier och gaser, där LNG är ett växande segment. MannTek är marknadsledande på kompletta bunkringssystem för fartyg, inklusive installation och global service. Expansionen omfattar även automation, slangar, säkerhetskopplingar och system för framtida bränslen som vätgas, metanol och ammoniak. Vi leder utvecklingen inom system för hantering av flytande vätgas (LH2) och är först i världen med sådan utrustning för bl.a. fordonstillverkning, rymdindustrin och skeppsbyggnad.
Vi är stolta över vår företagskultur och är fullständigt övertygade om att kultur slår strategi. Vi tror på en stark gemenskap och att allas insatser är lika mycket värda. Vill du ha ett jobb där du kan utveckla dina idéer och få utlopp för din framåtanda och kreativitet då är möjligheterna obegränsade. Hos oss får du vara med på en resa där du lär dig mycket, får stort ansvar och blir en viktig del av ett lag som jobbar nära varandra. Vi är stolta över det vi gör - och ännu stoltare över hur vi gör det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854269-2106925". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://lediga-jobb.nexerrecruit.com
Mariestad Resecentrum (visa karta
)
542 30 MARIESTAD Arbetsplats
Nexer Recruit Jobbnummer
10006837