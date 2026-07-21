Sales Support Specialist till Aimpoint i Malmö
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-07-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett världsledande företag med kunder över hela världen? Har du erfarenhet av administration, kundservice eller försäljning? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Aimpoint har varit verksamt sedan 1970-talet och är idag globalt erkänt för sina rödpunktsikten. Produkterna används av såväl professionella användare som entusiaster världen över. Nu söker vi en Sales Support Specialist till deras team som vill vara med och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
Som Sales Support Specialist blir du en del av ett engagerat team med sex kollegor. Du har en central roll där du ansvarar för att ta emot och administrera ordrar från både enskilda användare och internationella myndigheter samt försvarsorganisationer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Hantera kundförfrågningar, serviceärenden och kommunikation via företagets olika kanaler.
Administrera offerter, order, fakturor, krediteringar och prislistor i CRM-, ERP- och affärssystem.
Följa upp order, leveranser och fakturering samt säkerställa leverans enligt överenskommen tid.
Ansvara för kunddata, försäljningsrelaterad administration, exportärenden samt stödja prognosprocessen.
Planera och genomföra kundevent samt bidra till att avdelningens mål och servicenivå uppnås.
Stötta säljarna i deras kundkontakt.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med kontorstider och är placerad på Aimpoints kontor i Jägersro, Malmö. Du kommer vara konsult genom StudentConsulting och tjänsten inleds med en anställning på sex månader och för rätt person finns goda möjligheter till övertag och en långsiktig anställning hos Aimpoint. Start sker omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet av säljsupport, kundservice, administration eller försäljning. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du även behärskar franska, spanska, polska eller tyska. Du har god systemvana och trivs i en roll där struktur, noggrannhet och affärsförståelse är viktiga för att lyckas.
Som person är du strukturerad, självgående och kommunikativ. Du tar gärna ansvar, har lätt för att samarbeta och motiveras av att leverera hög kvalitet i ditt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom polisiära eller militära organisationer eller har ett personligt intresse för jakt eller sportskytte.
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Jägershillgatan 15 (visa karta
)
213 75 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
10008271