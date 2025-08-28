Sales support på heltid till Givaudan i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2025-08-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du lösningsorienterad och kundfokuserad? Är du dessutom flytande i engelska och en lagspelare? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker en Sales Support på heltid till Givaudan i Malmö. Arbetet kommer innebära ansvar för administrativa och koordinerande uppgifter samt stödja deras kunds interna och externa kunder på ett effektivt sätt. Du kommer att vara en del av ett stöttande, mångsidigt och ansvarsfullt team som ser fram emot en ny kollega. Rollen inleds med en 6 månaders provanställning, och den är baserad i Malmö, Hyllie (Sverige).
I din roll kommer du att ansvara för att skapa prisofferter och upprätta allmän produktdokumentation. Du kommer även att ge administrativt stöd till Key Account Managers inom det nordiska/europeiska försäljningsteamet och assistera vid kundmöten genom att organisera olika arrangemang. Vidare kommer du att hantera kundförfrågningar genom att svara på frågor om produkter och hålla nära kontakt med Customer Care i Schweiz. Det förväntas också att du samarbetar med R&D och deras tekniska team för att förstå och utreda kundförfrågningar, särskilt från livsmedels- och dryckestillverkare.
Utveckling och vård av kundrelationer är en annan viktig del av din roll, och du förväntas samarbeta med teamet för att förbättra hanteringssystem och processer. Slutligen är det din uppgift att se till att Givaudans kunder får en positiv upplevelse vid varje kontakt.
DETTA SÖKER VI
För att passa i rollen har du:
• Minst 3 års praktisk erfarenhet av försäljning, marknadsföring eller kundrelationer inom livsmedels- eller en relaterad bransch.
• Erfarenhet och kunskap om produktutvecklingsprocessen inom livsmedel och drycker är meriterande.
• Intresse för livsmedel och konsumtionsvaror.
• En praktisk arbetsstil, förmåga att samarbeta i team, flexibel och proaktiv, samt förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
• Goda kunskaper i MS Office, föredragsvis även SAP.
• Utvecklad kommunikationsförmåga, förståelse för hur man kommunicerar med kunder och kan framställa en positiv bild av Givaudan.
• Flytande engelska (tal och skrift), samt goda kunskaper i svenska.
Låter detta som en roll som skulle kunna passa dig? Ansök redan idag, då vi går igenom urvalet löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9481391