Sales Support & Analyst (Studenttjänst) - Let's Deal Göteborg
2026-01-28
Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Vi söker en nyfiken och analytiskt lagd student till rollen som Sales Support & Analyst. Detta är ett unikt tillfälle att kombinera kommersiell känsla med dataanalys i en dynamisk miljö där AI-verktyg och automation är en del av det dagliga arbetet.
I rollen kommer du att stödja vår försäljningsverksamhet samtidigt som du fördjupar dig i data för att upptäcka trender, optimera processer och driva affärsbeslut. Om du är någon som ser möjligheter i siffror och älskar att experimentera med nya analytiska angreppssätt kan detta vara den perfekta rollen för dig.Dina arbetsuppgifter
- Hantera vårt semi-automatiserade flöde för leadgenerering och CRM-systemintegration
- Analysera försäljningsprestanda över deals, partners och produktkategorier
- Utföra dataanalyser för att identifiera trender, säsongsmönster och tillväxtmöjligheter
- Assistera marknadsteamet med slutkundsanalys och segmentering
- Proaktivt identifiera områden för analys och insiktsgenerering
- Experimentera med data och nya analytiska metoder för att driva förbättringar
Vem du är
- Aktuell student med en stark analytisk grund
- Besitter en kombination av kommersiell känsla och analytisk skärpa
- Självdriven med ett nyfiket sinne och initiativ att utforska data självständigt
- Inte rädd för att experimentera och prova nya angreppssätt för problemlösning
Vad vi erbjuder
- Flexibla arbetstider som passar dina studier (10-15 timmar/vecka)
- Praktisk erfarenhet av modern försäljningsanalys och AI-verktyg
- Möjligheten att göra verklig påverkan på affärsbeslut
- En dynamisk arbetsmiljö där dina idéer och initiativ värderas
- Kontorsplacering i Göteborg
- Erfaren med AI LLM:er (Claude, ChatGPT) för kommersiell analys (starkt meriterande)
- Van vid att arbeta med CRM-system och dataverktyg
- Goda kommunikationsförmågor på både svenska och engelska
Letsdeal.se startades i mars 2010 och är idag den ledande dealsajten i Norden.
De unga entreprenörerna Alexander Hars och Lars Karlsson ville skapa en digital tjänst som bland annat gjorde det möjligt för svenska konsumenter att göra snabba och bra deals på tjänster och produkter som matchade deras intressen. Oavsett hur billiga de må vara, var den lokala närheten i dealen viktig redan från start. Våra grundare trodde benhårt på idén - och det gjorde svenskarna (och senare norrmännen) också, för verksamheten växte snabbt.
Vår vision är att alla älskar en bra deal och vi vill inspirera fler att upptäcka och uppleva mer på ett lekfullt, positivt och spontant sätt. Vårt mål är att alla ska få uppleva en massa spännande deals på en och samma plats. En deal som adderar något oväntat till vardagen. Som håller vad den lovar och som är relevant för kunden - oavsett vem hen är eller var hen bor. Vi nöjer oss inte förrän vi nått dit. Och egentligen inte då heller. För då är det dags för nästa mål, och nästa.
I dagsläget är vi cirka 30 anställda i Sverige och Norge med kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo. I slutet av 2022 förvärvades Lets deal av danska Deal Media Group ApS som driver sweetdeal.dk
På Let's deal händer det hela tiden något nytt, vi är modiga och vågar testa nya saker och är nyfikna på nya trender.
Företagskulturen har alltid varit en av våra stora framgångsfaktorer och Lets deal har alltid haft ambitionen att vara en attraktiv arbetsplats, både för befintlig och ny personal. Vi tror att genom nöjda och motiverade medarbetare ökar vår förmåga att utveckla vår verksamhet och nå våra gemensamma mål. Ersättning
