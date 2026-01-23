Sales Representative
Unik Resurs I Sverige AB / Säljarjobb / Åtvidaberg Visa alla säljarjobb i Åtvidaberg
2026-01-23
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Åtvidaberg
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker Sales representative till Rotakorn Electronics!
Är du driven, engagerad lagspelare och vill ta ditt nästa steg inom försäljning? Vi söker nu en sales representative som vill växa och utvecklas tillsammans med oss på Rotakorn. Är du vår framtida kollega?
Rotakorn Electronics Bli en del av Rotakorn Electronics, en global partner inom elektronikkomponentsdistribution sedan 1990. Vi är stolta över att effektivisera leveranskedjor världen över med skräddarsydda lösningar och kundnöjdhet i fokus. Med vår globala täckning har vi en mångfald av kunder och samarbetar med ledande varumärken (OEM) och många tillverkare (EMS/TIER1).
Vårt team på cirka 30 anställda bidrar med mångsidig expertis till varje projekt. De senaste åren har vi haft en stark tillväxt, både i omsättning och kundbas. Här kommer du till ett familjärt team med stark entreprenörsanda som välkomnar nytänkande och initiativtagande.
Om tjänsten
Som sales representative hos oss kommer du att arbeta proaktivt för att identifiera och attrahera nya kunder samt underhålla och växa delar av vår befintliga kundstock. Målet är att bygga långsiktiga affärsrelationer och skapa lönsamhet för företaget genom nykundsbearbetning och kundutveckling. Rollen är placerad i vårt säljteam och du rapporterar direkt till vår Regionala Försäljningschef. Du får stöd av så väl försäljningschef som ditt team av erfarna kollegor i arbetet.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat: · Identifiera nya affärsmöjligheter genom research och prospektering. · Samtal och mötesbokningar med potentiella kunder för att etablera nya kontakter samt genomföra uppföljningssamtal. · Genomföra produktpresentationer för att introducera våra produkter och tjänster. · Förbereda och presentera offertförslag till kunder, samt på sikt förhandla kring villkor och slutföra affären. · Delta på mässor och nätverksevent för att knyta nya kontakter. · Hålla dig uppdaterad om marknadstrender och konkurrenter. · Samarbeta med försäljning och inköp för att säkerställa att kundernas behov möts på bästa sätt.
Du ges möjlighet att etablera och utveckla egna kundkonton och får vara med och forma ditt eget ansvarsområde.
Din profil
Vi söker dig som delar vår passion för försäljning och har kunden i fokus. Du är en person som gillar att uppnå mål och lägger mycket energi på att nå önskat resultat. Då du kommer ingå i ett tajt säljteam lägger vi stor vikt vid att du är en lagspelare och finns tillgänglig för dina kollegor. Du tar initiativ för att komma framåt i ditt arbete och är nyfiken på att lära dig nya saker. Vi söker dig som har en god självkännedom där du tar ansvar för din egen utveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper men för att lyckas i rollen behöver du minst ha en gymnasieexamen och tidigare försäljningserfarenhet inom B2B, exempelvis som innesäljare eller utesäljare. Du behöver ha god kunskap och vara en van användare av Officepaketet. Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift samt mycket god kunskap i engelska i tal och skrift är ett skallkrav. Även B-körkort är ett skallkrav för tjänsten.
Det är meriterande om du har mycket goda kunskaper i tal och skrift i något av följande språk; tyska, italienska, polska, finska, estniska, lettiska eller litauiska - men inget krav.
Ansökan
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam nedan.
Urval sker löpande i processen och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi kommer i urvalet att nyttja arbetspsykologiska tester. Du kommer också att tidigt i urvalet få del av och svara på hur du anser dig möta de skallkrav och meriterande aspekter som finns för tjänsten avseende utbildning, erfarenhet och kunskap. Vårt fokus kommer i ett första läge vara skallkraven och din personliga potential. Senare kommer naturligtvis personliga intervjuer med både oss och kund samt referenstagning ske.
Sök tjänsten genom att klicka på "ansök" och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
Hoppas att vi möts i processen!
Karolin Loström, 0721-47 92 36, karolin.loström@unikresurs.se
Daniel Edqvist, 0721-42 69 23, daniel.edqvist@unikresurs.se
Tilly Lyrmark, 0736-65 47 40, tilly.lyrmark@unikresurs.se
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
Relaterade taggar: #LI-Onsite Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniel Edqvist 0721426923 Jobbnummer
9700877