Sales Representative - AWS & Cloud Services

K3 Nordic AB / Säljarjobb / Örebro
2025-12-17


Var med och bygg nästa fas av K3 Clouds tillväxt
K3 Cloud hjälper företag att skapa tillväxt, nya intäkter och konkurrensfördelar - med AWS som möjliggörare.
Vi utgår alltid från affären: kundens mål, utmaningar, möjligheter och innovationsvilja, och använder molnet som verktyg för att realisera ekonomisk tillväxt.
Nu söker vi en Sales Representative inom AWS & Cloud Services som vill ta en nyckelroll i vår fortsatta tillväxtresa och vara med och bygga affärer tillsammans med kunder och partners.

Det här är en roll för dig som förstår cloud på riktigt, har jobbat med, på eller nära AWS, och som vill kombinera affärer, kundrelationer och partnerskap i ett snabbt växande bolag.
Om rollen
Som Sales Representative - AWS, Cloud Services kommer du att:

Driva försäljning och affärsutveckling av AWS och K3 Clouds molntjänster genom både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kunder

Bryta ny mark och bredda vår kundbas, från egen prospektering och första kontakt till långsiktiga, strategiska affärer

Ta helhetsansvar för säljcykeln - från dialog och behovsanalys till affär, uppföljning och vidareutveckling

Arbeta rådgivande tillsammans med kunder kring cloud-strategi, kostnad, säkerhet och skalbarhet

Samarbeta tätt med våra AWS-specialister

för att forma rätt lösningar och erbjudanden

Bygga relationer och affärer inom AWS-ekosystemet, samt delta i gemensamma events och kundaktiviteter

Vara med och påverka hur vi paketerar, positionerar och säljer våra cloud services

Delta i events, kundmöten och gemensamma aktiviteter med AWS Hos oss säljer du inte teknik - du skapar affärsvärde, tillväxt och innovation med AWS som verktygslåda.

Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning inom IT, molntjänster eller digitala tjänster

Förstår cloud-koncept och hur AWS används i praktiken

Har arbetat med, på eller nära AWS - t.ex. på AWS, AWS-partner, konsultbolag, ISV eller kund

Är trygg i dialog med både affärs- och teknikintressenter

Trivs i rådgivande försäljning snarare än traditionell produktförsäljning.

Är relationsskapande, affärsdriven och självgående

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Meriterande:

Erfarenhet av AWS-partnerskap, AWS Marketplace, co-sell

Förståelse för cloud economics, FinOps

Har erfarenhet av migrering till molnet

Relevanta AWS-certifieringar

Varför K3?
Hos oss får du:

Vara del av en tydlig tillväxtresa med starkt AWS-fokus

Arbeta nära AWS, kunder och tekniska specialister

Sälja värde, inte timmar

Påverka erbjudanden, partnerskap och affärsstrategi

En kultur som kombinerar hög kompetens med prestigelöshet

Praktiskt
Placering: Örebro med omnejd / hybrid

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse


Redo att bygga affärer i molnet - på riktigt?
Skicka din ansökan eller hör av dig för ett första samtal.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
K3 Nordic AB (org.nr 556492-5021), http://www.k3nordic.com

Arbetsplats
K3

Kontakt
Peter Kristoffersson
peter.kristoffersson@k3nordic.com

Jobbnummer
9648702

