Sales Representative - AWS & Cloud Services
2025-12-17
Var med och bygg nästa fas av K3 Clouds tillväxt
K3 Cloud hjälper företag att skapa tillväxt, nya intäkter och konkurrensfördelar - med AWS som möjliggörare.
Vi utgår alltid från affären: kundens mål, utmaningar, möjligheter och innovationsvilja, och använder molnet som verktyg för att realisera ekonomisk tillväxt.
Nu söker vi en Sales Representative inom AWS & Cloud Services som vill ta en nyckelroll i vår fortsatta tillväxtresa och vara med och bygga affärer tillsammans med kunder och partners.
Det här är en roll för dig som förstår cloud på riktigt, har jobbat med, på eller nära AWS, och som vill kombinera affärer, kundrelationer och partnerskap i ett snabbt växande bolag.
Om rollen
Som Sales Representative - AWS, Cloud Services kommer du att:
Driva försäljning och affärsutveckling av AWS och K3 Clouds molntjänster genom både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kunder
Bryta ny mark och bredda vår kundbas, från egen prospektering och första kontakt till långsiktiga, strategiska affärer
Ta helhetsansvar för säljcykeln - från dialog och behovsanalys till affär, uppföljning och vidareutveckling
Arbeta rådgivande tillsammans med kunder kring cloud-strategi, kostnad, säkerhet och skalbarhet
Samarbeta tätt med våra AWS-specialister
för att forma rätt lösningar och erbjudanden
Bygga relationer och affärer inom AWS-ekosystemet, samt delta i gemensamma events och kundaktiviteter
Vara med och påverka hur vi paketerar, positionerar och säljer våra cloud services
Delta i events, kundmöten och gemensamma aktiviteter med AWS Hos oss säljer du inte teknik - du skapar affärsvärde, tillväxt och innovation med AWS som verktygslåda.
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning inom IT, molntjänster eller digitala tjänster
Förstår cloud-koncept och hur AWS används i praktiken
Har arbetat med, på eller nära AWS - t.ex. på AWS, AWS-partner, konsultbolag, ISV eller kund
Är trygg i dialog med både affärs- och teknikintressenter
Trivs i rådgivande försäljning snarare än traditionell produktförsäljning.
Är relationsskapande, affärsdriven och självgående
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av AWS-partnerskap, AWS Marketplace, co-sell
Förståelse för cloud economics, FinOps
Har erfarenhet av migrering till molnet
Relevanta AWS-certifieringar
Varför K3?
Hos oss får du:
Vara del av en tydlig tillväxtresa med starkt AWS-fokus
Arbeta nära AWS, kunder och tekniska specialister
Sälja värde, inte timmar
Påverka erbjudanden, partnerskap och affärsstrategi
En kultur som kombinerar hög kompetens med prestigelöshet
Praktiskt
Placering: Örebro med omnejd / hybrid
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Redo att bygga affärer i molnet - på riktigt?
Skicka din ansökan eller hör av dig för ett första samtal. Ersättning
