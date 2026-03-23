Sales Operations Execution Lead
Ett ögonblick av din dag
Gå med i vårt engagerade MGT Sales & Operations-team i Finspång, där du tar täten i att omsätta planer till verklighet för vår verksamhet för industriella gasturbiner. Du skapar stabilitet, transparens och förutsägbarhet genom hela värdekedjan och arbetar i hjärtat av våra leveransflöden. Varje dag samarbetar du nära med inköp, produktion, planering och projekt för att säkerställa att beslut verkligen blir till handling. Du trivs i rollen som neutral koordinator, där du driver faktabaserade beslut och stöttar både långsiktiga strategier och akuta behov. Kliv in i en roll där dina insatser direkt påverkar till att optimera vår leveransprecision med given materialtillgänglighet.
Så bidrar du till vår framgång
* Säkerställ att S&OP-beslut genomförs i den dagliga verksamheten och skapa länken mellan planering och leverans.
* Övervaka material- och produktionsflöden, identifiera risker i tid och
led koordineringsmöten för kritiska komponenter och flaskhalsar.
* Leda akuta "task forces" vid materialbrist eller andra leveransrisker samt driva förbättringsarbete inom masterdata, processdisciplin och flödesoptimering.
* Utforma och presentera scenarier och rekommendationer till ledning, och stödja datadrivna prioriteringar för optimerad leveransförmåga.
* Samarbeta med inköp, produktion, konstruktion och behovsägare för att säkerställa smidig genomförande och kontinuerlig utveckling.
Det här har du med dig
* Erfarenhet av inköp, planering, materialstyrning, produktion eller liknande operativt flödesarbete, samt god kunskap om supply chain-processer och beroenden.
* Dokumenterad förmåga att arbeta tvärfunktionellt och balansera olika intressen, samt vana av att arbeta i MRP/ERP-system (gärna SAP).
* Stark analytisk förmåga och trygghet i att kommunicera rekommendationer på olika nivåer i organisationen.
* Erfarenhet av industriell tillverkning eller projektorienterade leveranskedjor är meriterande.
* Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Om teamet
Du blir en del av ett engagerat och samarbetsinriktat team i hjärtat av MGT:s värdekedja, med fokus på att stärka leveransförmåga och kundnöjdhet. Teamet samarbetar nära med inköp, produktion, planering och projektledning för att skapa stabila flöden och snabba beslutsvägar. Tillsammans arbetar ni för att förbättra processer, analysmetoder och beslutsstöd, med målet att öka leveransprecisionen och korta ledtiderna. Här får du möjlighet att påverka framtiden för vår verksamhet och bidra till att vi utvecklas vidare.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med mer än 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktions variation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Tveka inte - skicka in d... Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "292069".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
