Sales Operations Director
Sales Operations Director - strategiskt ledarskap i internationell säljorganisation
Vill du leda och utveckla en global säljorganisation där hållbarhet och affärsutveckling står i centrum? Trivs du i en roll där du kombinerar strategiskt ledarskap med effektiva arbetssätt? Vill du arbeta internationellt och leda genom andra chefer?
Då kan rollen som Sales Operations Director hos Holmen Board and Paper vara rätt för dig.
Din nästa arbetsplats
Holmen är ett svenskt skogsbolag med cirka 3 500 medarbetare. Vi utvecklar hållbara produkter från svenska skogar för kunder världen över.
Inom Holmen Board and Paper arbetar över 2 000 medarbetare med innovativa papper- och kartonglösningar med låg klimatpåverkan.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Norrköping, där cirka 90 kollegor arbetar inom försäljning, affärsutveckling, marknadsanalys och logistik. Här möts du av en internationell miljö med nära samarbete över funktioner och marknader.
Din nästa utmaning
Som Sales Operations Director leder och utvecklar du den globala säljorganisationen med fokus på effektivitet, struktur och resultat. Du leder genom chefer, driver utveckling av arbetssätt och processer samt bidrar till affärsområdets strategi som medlem i Sales Management Team. Du ansvarar för att säljorganisationen jobbar mot de kommersiella målen som är satta av kommersiellt ansvariga segmentchefer.
Du kommer bland annat att:
Leda, coacha och utveckla sälj- och Technical Service-organisationen
Säkerställa rätt kompetens, bemanning och resursfördelning
Följa upp KPI:er och driva målstyrning
Utveckla och implementera effektiva säljprocesser
Driva förbättringar inom arbetssätt, systemstöd (CRM/BI) och processer
Säkerställa samarbete mellan sälj och övriga funktioner
Ansvara för budget och uppföljning
Delta i strategiska utvecklings- och investeringsprojekt
Rollen innebär internationella kontaktytor och resor några dagar per månad.
För att lyckas i rollen
Du är en erfaren ledare som trivs i en internationell och komplex organisation. Du har ett strategiskt perspektiv och är skicklig på att skapa struktur, utveckla arbetssätt och driva resultat genom andra.
Flerårig erfarenhet av säljledning i internationell miljö
Dokumenterad chefserfarenhet, gärna av att leda chefer
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
Erfarenhet av KPI-styrning, budget och uppföljning
Akademisk utbildning eller motsvarande
Mycket god engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av matrisorganisation
Erfarenhet av processutveckling inom sälj
Erfarenhet från industri/B2B
Strategiskt arbete i ledningsgrupp
Vi ser att du är kommunikativ, samarbetsorienterad och affärsdriven, med ett coachande ledarskap.
Vårt erbjudande
Hos oss får du en strategisk nyckelroll i en internationell och hållbar verksamhet. Du blir en del av en värderingsstyrd organisation där mod, engagemang och ansvar präglar kulturen.
Vi erbjuder:
En affärsnära ledarroll med global påverkan
Möjlighet att utveckla framtidens säljorganisation
Kompetenta och engagerade kollegor
Goda utvecklingsmöjligheter inom Holmen
Välkommen med din ansökan! Du ansöker enbart genom att bifoga ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-116632".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen AB
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com
Vattengränd 2 (visa karta
)
611 31 NORRKÖPING Kontakt
Annelie Haevaker annelie.haevaker@holmen.com
9810631