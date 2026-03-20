Sales & SEO Growth Manager
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.
Just nu söker vi för vår kunds räkning en Sales & SEO Growth Manager
Concept X söker en Sales & SEO Growth Manager till sitt kontor på Regeringsgatan 109 i Stockholm. Här blir du en central del i företagets säljprocess, där din huvudsakliga uppgift är att boka möten, skapa nya affärsmöjligheter och öppna dörrar till potentiella kunder. Du spelar en nyckelroll i att driva företagets tillväxt och långsiktiga kundrelationer.
Om Bolaget
Concept X är en ledande aktör inom digital annonsering i Norden och har en lång historia av innovation inom programmatiska medier. Bolaget var tidigt ute med programmatisk handel i regionen och är medgrundare till Adnami, en teknikplattform för high-impact annonser. Genom ett omfattande nätverk av premium-sajter och ett brett utbud av annonslösningar, inklusive display, video, native och high impact-format, hjälper Concept X varumärken och publicister att nå sina mål på ett effektivt och engagerande sätt. Bolaget drivs av innovation, samarbete och ständig utveckling, och X:et symboliserar mötespunkten där nya idéer, tekniker och partnerskap skapar nästa generations annonslösningar.
Om Rollen
I rollen ansvarar du för prospektering och leadgenerering genom att identifiera och kontakta potentiella kunder via e-post, telefon och sociala kanaler. Du bokar möten för säljarna och skapar kvalificerade affärsmöjligheter med kunder inom premiumpublikationer och digital annonsering. Rollen innebär även att sälja Concept X:s produkter, framför allt SEO-artiklar och Native-produkter, med fokus på långsiktiga samarbeten. Du följer upp med kunderna, säkerställer att de har rätt information inför möten och dokumenterar alla aktiviteter och status i CRM-systemet.
Arbetsuppgifter & Produkten
Native content är artiklar, videor eller annat innehåll som ser ut och känns som redaktionellt innehåll på en sajt, men som ändå är sponsrat av varumärket. SEO-innehåll är optimerat för sökmotorer så att artiklarna syns högt i Google när någon söker efter relevanta ämnen. Föreställ dig en läsare på en livsstils- eller nyhetssajt som klickar på en artikel som "5 smarta strategier för att komma igång med casinospel online". Artikeln ger användbara tips och statistik, samtidigt som varumärket är diskret integrerat med exempel och länkar till sin plattform. Artikeln är SEO-optimerad, vilket betyder att den fortsätter generera organisk trafik och leads månader efter publicering. På detta sätt får kunden premiumexponering, trovärdighet och långsiktig synlighet utan att störa läsarens upplevelse.
Concept X:s produktportfölj omfattar programmatisk annonsering med ett nätverk på över 1 000 "brand safe" sajter, display- och High Impact-format med Adnamis-teknik, videoannonsering för desktop och mobil, samt Native- och SEO-innehåll. Bolaget samarbetar med många av Nordens största publicister, vilket ger kunder möjlighet att annonsera i premium-miljöer som stärker varumärkesimage och räckvidd.
Du kommer att arbeta mot både byråer och slutkund, och erfarenhet av Stockholms mediebyråer eller kontakter hos planerare och projektledare är meriterande. Concept X samarbetar med stora varumärken som Coca-Cola, BMW, L'Oreal, Volvo, Norwegian, Nike, Playstation, Samsung, Carlsberg, SAS, Mini, Adidas, Telenor, Coop och Jysk. Rollen passar dig som är drivande, resultatorienterad och tycker om att skapa relationer, trivs i högt tempo och har ett intresse för digital annonsering och content marketing.
Företaget erbjuder konkurrenskraftig grundlön och provision. Du blir en del av ett innovativt och dynamiskt företag med ett erfaret säljarteam och långsiktiga utvecklingsmöjligheter inom digital annonsering och försäljning. Tjänsten är heltid, placerad on-site i Stockholm.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763), http://talentpartner.se
9811418