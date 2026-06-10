Sales & Negotiation Manager, Inter Defence
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2026-06-10
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Vi söker nu en Sales & Negotiation Manager som vill bli en central del av vår kommersiella verksamhet och bidra till att bygga långsiktiga relationer inom försvars och säkerhetssektorn. Rollen innebär nära samarbete med FMV, försvarsindustrin och internationella partners — och ger möjlighet att påverka leveranser som spelar en viktig roll för Sveriges och allierades operativa förmåga. Placeringsort: enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarområden är:
Driva och utveckla strategiska affärer inom försvarsindustrin
Rådge i komplexa förhandlingar med FMV, försvarsnära aktörer och internationella partners
Identifiera nya affärsmöjligheter inom militär och samhällskritisk säkerhet
Utveckla och förvalta Inter Defence:s nätverk inom försvarsindustrin
Hantera anbud, offertarbete och kravanalys i dialog med myndigheter och internationella partners
Initiera och deltaga i marknads- och kundaktiviteter
Säkerställa att affärer följer regelverk, exportkontroll och säkerhetskrav
Representera Inter Defence i branschforum, mässor och möten Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
Gedigen erfarenhet av komplex B2B-försäljning eller kommersiellt ansvar
Dokumenterad erfarenhet av att leda affärsförhandlingar
Erfarenhet av arbete kopplat till FMV (mycket meriterande)
Etablerat nätverk inom svensk försvarsindustri (meriterande)
Förståelse för offentlig upphandling och myndighetsnära beslutsprocesser
God teknisk förståelse eller erfarenhet från tekniskt avancerade affärer, militärteknisk förståelse är mycket meriterande
Mycket god svenska och engelska i såväl tal som skrift, tyska och/eller franska är meriterande
Svensk medborgare
Godkänd eller möjlig att godkännas för säkerhetsklassning (SUA/säkerhetsklass)
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du besitter följande kompetenser/egenskaper:
Affärsdriven och trygg i komplexa beslutssituationer
Exceptionell relationsbyggare med trovärdighet i myndighetsnära miljöer och industridialoger
Strategiskt skicklig i komplexa förhandlingar, analytisk och strukturerad
Självständig, ansvarstagande och trygg i seniora roller
Säkerhetsmedveten, har hög integritet och ett gott omdöme. Om företaget
Inter Defence är ett svenskt företag som tillhandahåller avancerade skydds , säkerhets och försvarslösningar från ledande internationella och nationella leverantörer. Genom att erbjuda produkter och system inom bland annat handvapen, stridsfordon och kvalificerad ammunition stödjer vi försvarsaktörer, myndigheter och andra samhällsviktiga verksamheter med robusta och beprövade lösningar. Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat(er). Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20. Observera att vi endast tar emot ansökningar via länk i annons (ej e-post) och besvarar eventuella frågor under angivna telefontider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addilon Professionals AB
(org.nr 559265-3603), https://addilon.se/
106 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9957244