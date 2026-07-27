Sales & Marketing Manager
E-commerce Recruit Nordic AB / Chefsjobb / Lund Visa alla chefsjobb i Lund
2026-07-27
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som Sales & Marketing Manager på Fitness24Seven får du en nyckelroll i den svenska organisationen med det övergripande ansvaret för att driva försäljning, marknadsföring och kommersiell utveckling. Rollen kombinerar affärsmässighet, varumärkesbyggande och ett modernt ledarskap där du skapar riktning, utvecklar teamet och säkerställer att strategier omsätts i resultat.
Du rapporterar till Country Manager, ingår i den svenska ledningsgruppen och arbetar nära både lokala och globala funktioner. Tillsammans med ditt team ansvarar du för att stärka varumärket, driva medlemsförsäljning och utveckla den lokala affären genom hela kundresan, från trafik och leadgenerering till konvertering, aktivering och kommersiella partnerskap. Teamet ansvarar även för marknadsplanering och material till den norska verksamheten, i mindre omfattning.
Du leder ett engagerat team med kompetens inom marknadsföring, B2B-försäljning, kampanjer och aktivering. Rollen har ett lika tydligt strategiskt fokus som operativ närhet i det dagliga arbetet. Du trivs nära verksamheten, prioriterar rätt initiativ och skapar förutsättningar för teamet att lyckas.
Dina huvudsakliga ansvarsområdenAnsvara för den kommersiella strategin och genomförandet av bolagets tillväxtplan för den svenska marknaden
Säkerställa att marknadsföring, försäljning och kommersiella aktiviteter arbetar mot gemensamma affärsmål
Utveckla den lokala varumärkespositioneringen och säkerställa en sammanhållen kundupplevelse
Prioritera, följa upp och säkerställa genomförandet av kommersiella initiativ
Arbeta datadrivet med KPI, budget, prognoser och affärsuppföljning
Utveckla och implementera lokala marknads- och varumärkesinitiativ för Sverige, och ge relevant marknadsstöd till den norska verksamheten
Säkerställa ett nära samspel mellan marknad, försäljning och globala funktioner
Säkerställa en tydlig och relevant positionering av Fitness24Seven på den svenska marknaden
Identifiera nya kommersiella möjligheter, partnerskap och tillväxtinitiativ
Leda, coacha och utveckla teamen för sälj och marknad
Skapa struktur, tydliga prioriteringar och ett arbetssätt som möjliggör långsiktig tillväxtBakgrund
Vi tror att du har erfarenhet av att leda marknads- och/eller försäljningsarbete och trivs i en roll där du får kombinera struktur, affärsfokus och ledarskap. Du tycker om att arbeta nära verksamheten och motiveras av att utveckla både människor och arbetssätt.
Du har sannolikt erfarenhet från en digital och konsumentnära verksamhet där marknadsföring och försäljning arbetar tätt tillsammans. Erfarenhet från träningsbranschen är inget krav, det viktigaste är att du förstår hur ett starkt samspel mellan försäljning, marknadsföring och kundresa bidrar till affärens utveckling.
Vi ser gärna att du har:Erfarenhet av kommersiellt ansvar med fokus på tillväxt och resultat
Erfarenhet av performance marketing och digitala kundresor
Erfarenhet av varumärkesutveckling och positionering
Erfarenhet av budgetansvar och KPI-styrning
Erfarenhet av ledarskap och teamutveckling
Stark analytisk förmåga och vana att fatta datadrivna beslut
Erfarenhet från abonnemangsaffärer, medlemsmodeller eller andra verksamheter med återkommande intäkter är meriterande
Som person är du en trygg och närvarande ledare som tycker om att utveckla människor. Du skapar engagemang genom att vara lyhörd, coachande och tydlig i ditt ledarskap. Du trivs i en verksamhetsnära roll där du växlar mellan att stötta teamet i vardagen, fatta beslut och skapa riktning när det behövs. Samtidigt är du affärsmässig, prestigelös och motiveras av att utveckla både verksamheten och människorna omkring dig.
Placering & startRollen är placerad på huvudkontoret i Lund. Tjänsten är kontorsbaserad och vi söker dig som trivs i en miljö med hög närvaro, nära samarbete och ett stort antal kontaktytor i organisationen. Rollen är ej aktuell för hybrid- eller distansarbete. Anställningen är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning.
Kontakt & ansökanHar du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Zophia Karlsson på zophia@ecommercerecruit.se
Då vi arbetar med löpande urval ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Under sommar och semesterperioder kan återkoppling dröja längre än vanligt. Vi ser fram emot att höra från dig.
Om Fitness24SevenFitness24Seven grundades med visionen att göra träning tillgänglig för fler. Idag är bolaget en av Nordens ledande gymkedjor med verksamhet på flera marknader och ett starkt erbjudande som kombinerar tillgänglighet, enkelhet och träningsglädje.
Genom åren har Fitness24Seven byggt ett välkänt och uppskattat varumärke med fokus på att erbjuda träning på medlemmarnas villkor. Samtidigt fortsätter bolaget att utvecklas för att möta nya kundbehov, förändrade beteenden och ökade förväntningar på den digitala medlemsupplevelsen.
Den svenska verksamheten befinner sig i en spännande fas där fokus ligger på fortsatt tillväxt, ökad kommersiell utveckling och att skapa en ännu starkare och mer sammanhållen kundresa. För att lyckas med det söker Fitness24Seven nu en Sales & Marketing Manager som vill vara med och forma nästa kapitel i bolagets utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287)
Kattesund 1 (visa karta
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222 23 LUND Arbetsplats
Fitness24Seven Kontakt
Partner & Senior Recruiter
Zophia Karlsson zophia@ecommercerecruit.se +46709367040 Jobbnummer
10012912