Sales & Business consultant
HRonline Sweden AB / Säljarjobb / Danderyd Visa alla säljarjobb i Danderyd
2026-07-03
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Var med och bygg framtidens marknad inom hållbara fastighetslösningar
Vill du kombinera affärsutveckling, relationsbyggande och försäljning i en roll där du får vara med och bygga upp den svenska marknaden?
Vi söker en affärsdriven Sales & Business Consultant som vill spela en nyckelroll i ett internationellt tillväxtbolags fortsatta expansion i Sverige. Här får du arbeta nära företagets Managing Director och bidra till att skapa långsiktiga affärer samtidigt som du hjälper fastighetsägare att förebygga problem genom innovativa och hållbara lösningar. Det här är en roll för dig som motiveras av att bygga något långsiktigt, ta eget ansvar och göra verklig skillnad.
Om rollen
Rollen handlar inte bara om försäljning utan om att utveckla marknaden. Du kommer att skapa efterfrågan hos slutkunder, bygga upp strategiska samarbeten och säkerställa att företagets lösningar når marknaden genom rätt partners.
Rollen består av tre huvudsakliga fokusområden:
Skapa efterfrågan hos fastighetsägare
Du bygger relationer med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, tekniska konsulter och andra beslutsfattare. Du identifierar behov, initierar pilotprojekt och skapar nya affärsmöjligheter.
Bygga upp och utveckla installatörsnätverket
Du rekryterar, utbildar och utvecklar företagets nätverk av installatörer inom bland annat VVS, avlopp och skadedjursbekämpning. Du genomför utbildningar och certifieringar samt bygger långsiktiga samarbeten.
Utveckla samarbetet med grossister
Företagets produkter finns redan hos ledande grossister. Din uppgift blir att skapa engagemang hos lokala säljorganisationer genom utbildning, aktiviteter och löpande affärsutveckling. Du kommer även att representera företaget vid mässor, kundevent och andra branschaktiviteter.
Om dig
Vi söker dig som trivs med långa affärsrelationer och komplexa försäljningsprocesser där flera beslutsfattare är involverade. Du är van att själv planera ditt arbete och drivs av att utveckla affärer över tid snarare än snabba avslut.
Vi tror att du har:
erfarenhet av B2B-försäljning och affärsutveckling
ett etablerat nätverk inom fastighetsbranschen i Stockholmsregionen
erfarenhet av komplex relationsförsäljning
förståelse för hur beslut fattas hos fastighetsägare och större organisationer
vana att arbeta strukturerat i CRM-system
erfarenhet av att hålla presentationer och utbildningar
mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från exempelvis fastighetsförvaltning, facility management, tekniska konsultföretag, VVS, skadedjursbranschen eller liknande verksamheter.
Varför denna rollen
I det här företaget får du möjlighet att bli en nyckelperson i den fortsatta expansionen på den svenska marknaden. Företaget har redan lagt en stark grund genom etablerade samarbeten med ledande grossister, investeringar i marknadsföring och en växande närvaro i Sverige. Nu söker de en person som vill ta nästa steg och bidra till att utveckla marknaden genom långsiktiga relationer och affärsutveckling.
I den här rollen får du möjlighet att:
vara med och bygga upp och utveckla den svenska marknaden
ta stort eget ansvar med frihet att planera och utveckla ditt arbete
arbeta med en innovativ lösning som hjälper fastighetsägare att förebygga problem och skapa mer hållbara fastigheter
bli en del av ett internationellt tillväxtbolag med höga ambitioner och en tydlig vilja att investera i fortsatt utvecklingPubliceringsdatum2026-07-03Om företaget
Du blir en del av ett internationellt tillväxtbolag med en marknadsledande lösning inom sin bransch. Under de senaste åren har företaget etablerat en stark grund på den svenska marknaden genom investeringar i marknadsutveckling, digitala plattformar och försäljningskanaler. Nu söker de dig som vill vara med och ta nästa steg i företagets fortsatta expansion i SverigeÖvrig information
Placeringsort: Stockholm med omnejd. Resor inom andra regioner inom Sverige ingår i rollen, liksom deltagande vid mässor, kundevent och andra branschrelaterade aktiviteter under året.
Uppdraget genomförs genom eget bolag eller via en egenanställningslösning. Ersättningen består av ett fast månadsarvode kombinerat med en prestationsbaserad bonus. Ersättning för resor och andra överenskomna kostnader utgår enligt avtal. Rollen innebär regelbundna resor inom Sverige och därför behöver du ha B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8004405-2081832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HRonline Sweden AB
(org.nr 559088-4978), https://www.recruitondemand.se
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RecruitOnDemand Jobbnummer
9991511