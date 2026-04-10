Sales Manager till Trelleborg Sealing Profiles
Om Rollen Trelleborg Sealing Profiles är på jakt efter en ambitiös Säljare med god teknisk förståelse. Du får representera ett företag med stark position på marknaden och produkter i världsklass. Så om du är öppen för en ny utmaning kan detta vara ditt nästa steg.
Ditt uppdrag är att tillsammans med teamet jobba med försäljning av Trelleborg Sealing Profiles lösningar och produkter till kunder i Skandinavien. Du driver processen från identifierat behov till färdig produkt. Säljavdelningen jobbar teambaserat och du får bra stöd av kompetenta kollegor och utvecklingsingenjörer, samt en organisation som levererar med hög kundnöjdhet. Du rapporterar direkt till Regional Sales Manager.
Rollen ger stor frihet att styra din vardag där du varvar mer administrativa uppgifter med intressanta kundmöten. Du jobbar med:
Försäljning; Planera, genomföra och följa upp kundbesök.
Utveckla befintliga och nya kundrelationer.
Framtagning av tekniska lösningar, eller nya produkter, tillsammans med utvecklingsavdelning.
Leda projekt från identifierat behov till godkänd produkt.
Key Account-ansvar för särskilt definierade kunder.
Då tjänsten är en ersättningsrekrytering får du en befintlig kundstock med upparbetade relationer. Ditt jobb bidrar med att stärka kundernas produkter och fortsatta framgångar.
Din Profil Någon form av eftergymnasial utbildning, gärna med teknisk inriktning, är en bra grund.
Produkt- och materialkunskap får du hos oss, men vi ser gärna att du jobbat i verksamheter som på något sätt gett dig kunskaper om gummi, plast, silicon, eller från branscher där våra produkter används, t.ex. bygg-, fordonsindustrin.
Några års erfarenhet från teknisk försäljning är bra då det sannolikt gett dig kunskaper om försäljningsprocessens alla delar och en vana av teknisk problemlösning.
Du behöver hantera svenska och engelska med lätthet i tal och skrift. Kompetens och intresse för IT är viktigt och är du van att leda projekt så är det en fördel.
Viktiga personliga egenskaper är att självständigt och med initiativkraft kunna driva ditt ansvarsområde. Rollen innebär många interna och externa kontakter som gör att du behöver vara kommunikativ, samarbetsinriktad och en bra relationsbyggare. Du gillar sannolikt teknisk problemlösning och har ett strukturerat arbetssätt.
Placeringsort är flexibelt och du kan med fördel utgå från hemmet. Vi har möjlighet att anpassa distriktet utifrån dig. Rollen innebär många intressanta och inspirerande kundbesök, vilket gör att du både behöver uppskatta och ha möjlighet till ca två-tre resdagar/vecka.
Vi erbjuder Vi erbjuder "Ett litet företag, men ett stort sammanhang". Trelleborg har ett starkt varumärke och är en uppskattad arbetsgivare. Via bl.a. Trelleborg University ges utvecklingsmöjligheter. Du får verka i en internationell miljö med intressanta utbyten inom koncernen.
Ansökan Intresserad av att bli en del av Säljteamet och bidra till Trelleborgs fortsatta framgångar? I så fall är du välkommen med din ansökan senast 4 maj.
I denna rekrytering samarbetar Trelleborg med Stella Rekrytering & Ledarskap. Mer information lämnas av Christer Johansson, 0393 - 77 99 95 och Sören Holmlind, 0515 - 128 00.
Om företaget Trelleborg är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar för nästan alla branscher i världen. Vi befinner oss där vi är i dag för att våra talanger tagit oss dit. Trelleborg har den polymertekniska spetskompetens som gör innovation och tillämpning möjlig. Vi har ett nära samarbete med ledande varumärken inom industrin för att påskynda deras utveckling och driva deras verksamhet framåt - och på vägen dit forma industrin och de framsteg som kommer att gagna mänskligheten under många spännande år framöver. Vill du bli en del av Trelleborg?
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
