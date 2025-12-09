Sales Manager SEA, Sustainability Energy Agreement
We are Skills Mälardalen AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2025-12-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos We are Skills Mälardalen AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Sunstreet Energy är en innovatör inom storskalig solenergi och energilagring. Vi utvecklar nya tekniska lösningar samt designar, äger och förvaltar moderna energianläggningar i egen regi. Genom deras unika branschkunskap samt genom trygga och starka investeringspartners tar Sunstreet Energy en ledande roll i Sveriges och Nordens omställning till klimatsmarta och hållbara energilösningar. Läs mer på https://www.sunstreet.se/
Sales Manger SEA, Sustainable Energy Agreement, till Sunstreet Energy i VästeråsVill du vara med och accelerera energiomställningen? Sunstreet Energy befinner sig i ett mycket intressant skede och står rustade för att växla upp till nästa nivå. Med innovativa energitjänster och utveckling av avancerade systemlösningar har bolaget ambitiösa tillväxtmål och en tydlig vision om en hållbar framtid. Nu söker de en Sales Manager med fokus på verksamhetsområdet SEA som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Sunstreet erbjuder en unik och skräddarsydd energimix baserad på sol-, vind- och vattenkraft, anpassad efter kundens behov och klimatmål. Genom kombinationen får kunden en stabil och jämn energiförsörjning året runt, utan att exponeras för marknadsrisker.
RollenSom Sales Manager inom SEA blir du en nyckelperson i arbetet med att hjälpa företag att ta kontroll över sin energianvändning och investera i hållbara lösningar. Du drivs av frihet under ansvar och motiveras av att bygga relationer och skapa affärer som gör verklig skillnad.
I rollen ansvarar du för hela säljprocessen, från första dialog till färdigt avtal. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt och får möjlighet att vara en del av ett entreprenöriellt bolag där alla samarbetar tätt och där dina idéer får stort utrymme.
Dina huvuduppgifter:
Pro-aktivt och uppsökande säljarbete ute på fält
Genomföra riktade kundevents och seminarier etc
Besöka och utveckla relationer med företag och fastighetsägare i Mälardalen och södra Sverige
Representera Sunstreet Energy och bygga starka nätverk i regionen
Samarbeta nära tekniska specialister, projektledare och affärsutvecklare
Bidra till utvecklingen av erbjudanden och effektiva säljprocesser
Vi söker dig somHar dokumenterad erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning, gärna inom energi, industri, teknik eller kraftsektorn. Du är affärsdriven, målfokuserad och trygg i både förhandling och avtalshantering. Rollen innebär mycket kundkontakt och resor, så du trivs i en dynamisk vardag där relationsbyggande är en central del.
Du har ett genuint intresse för förnybar energi och vill vara med och bidra till hållbara energisystem. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska och har B-körkort.
Som person är du nyfiken, engagerad och har lätt för att skapa förtroende på alla nivåer. Du uppskattar bredden som kommer med att arbeta i ett mindre, växande bolag och du gillar att vara med och forma både arbetssätt och erbjudanden.
Vi erbjuderHär får du goda möjligheter att växa tillsammans med företaget och påverka både din egen och verksamhetens utveckling. Du blir del av ett sammansvetsat team med stark lagkänsla och får konkurrenskraftiga villkor samt tjänstebil.
Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen till teamet hos Sunstreet Energy!I det här uppdraget samarbetar vi med rekryteringsföretaget Skills Rekrytering. Din ansökan registrerar du på https://skillsrekrytering.se/lediga-jobb/
senast den 11 januari 2026. Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden. Frågor om tjänsten besvaras gärna av rekryteringskonsult Annika Frii på 070-33 55 290 Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare We are Skills Mälardalen AB
(org.nr 559129-5752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skills Rekrytering Jobbnummer
9635344