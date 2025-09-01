Sales Manager OEM till Belimo!
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Nacka Visa alla maskiningenjörsjobb i Nacka
2025-09-01
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Filipstad
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad inom energieffektivisering och hållbar teknik? Brinner du för försäljning och att bygga starka kundrelationer i tekniska miljöer? Vill du ta en nyckelroll i ett globalt framgångsföretag? Då kan du vara den vi söker.
Belimo är världsledande inom utveckling, produktion och marknadsföring av lösningar för styrning av värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC). Vi är verksamma i över 80 länder, omsätter mer än 11 miljarder SEK (944 miljoner CHF), har drygt 2300 medarbetare globalt och är noterade på SIX Swiss Exchange. Vår framgång bygger på innovation, kvalitet och långsiktiga kundrelationer - och nu satsar vi vidare i Sverige
Om rollen
Som Sales Manager OEM på Belimo Sverige får du en nyckelroll i vår expansiva utveckling. Ditt uppdrag är att driva och utveckla försäljningen mot OEM-kunder inom tillverkande industri - främst företag som producerar lösningar för luftbehandling, ventilation samt värme och kyla. Du blir en strategisk partner till våra kunder och stöttar dem i att integrera Belimos innovativa produkter i deras egna system och utrustning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Bygga och utveckla långsiktiga relationer med både nya och befintliga OEM-kunder.
* Självständigt driva hela försäljningsprocessen - från behovsanalys till avtal och implementation.
* Fungera som kundens huvudsakliga kontaktperson och koordinera tekniskt stöd från våra experter.
* Arbeta nära interna funktioner såsom Key Account Management, Product Management och FoU/R&D, både i Sverige och på huvudkontoret i Schweiz.
* Skapa starka, förtroendefulla relationer med kundernas Product Management, FoU/R&D och inköpsavdelningar.
* Bidra till ökad marknadsandel, kundnöjdhet och affärsutveckling.
* Delta i lanseringar, branschmässor och andra försäljningsaktiviteter.
Du rapporterar direkt till VD för Belimo Sverige och samarbetar tätt med övriga funktioner inom företaget. Vi har en stark samarbetskultur där man förväntas stödja andra avdelningar vid behov och där vi hjälps åt för att nå gemensamma mål.
Placering: Huvudkontoret i Nacka, Stockholm - med ansvar för kunder över hela Sverige. Resor upp till 50 % av arbetstiden ingår i rollen, inklusive övernattningar. Resor sker främst inom landet, men även internationella resor kan förekomma.
Vi erbjuder dig:
* En nyckelposition i ett globalt teknikföretag med stark innovationskultur.
* Möjligheten att arbeta med lösningar som bidrar till energieffektivisering och en mer hållbar framtid.
* En platt organisation med korta beslutsvägar och ett engagerat team.
* Goda möjligheter att påverka din roll och utvecklas i takt med företagets tillväxt.
Vem är du?
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av teknisk B2B-försäljning, gärna mot tillverkande industri, gärna inom HVAC.
* Är van vid att identifiera kundbehov och driva lösningsorienterad försäljning.
* Har en teknisk utbildning på högskolenivå, eller motsvarande erfarenhet.
* Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
* Har vana att samverka med funktioner som produktledning, FoU och inköp - både internt och externt.
* Har goda kunskaper i affärssystem, CRM och Office-paketet - erfarenhet av MS Dynamics är meriterande.
* Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
* Innehar B-körkort.
Du är nyfiken, engagerad och affärsdriven med en stark förmåga att skapa förtroende. Din ambition är att bli en trusted advisor som kunderna verkligen värdesätter i sina projekt.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och forma framtidens smarta HVAC-lösningar? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Belimos fortsatta framgång!
I den här rekryteringen samarbetar Belimo med Jefferson Wells. Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Tomas Löfgren på 08-764 2585 om du har några frågor.
Intervjuer och urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Läs mer om oss på www.belimo.com Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cbf16310-0f7d-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Belimo AB Kontakt
Tomas Löfgren Tomas.Lofgren@jeffersonwells.se +4687642585 Jobbnummer
9486263