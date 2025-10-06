Sales Manager Nordic - Sundström Safety
Sundström Safety AB bildades 1926 och är en välrenommerad och framgångsrik leverantör av högkvalitativa andningsskydd. Företaget är familjeägt och verksamheten omfattar utveckling, tillverkning samt försäljning av produkterna. Verksamheten omsätter ca 570 Mkr och produkterna marknadsförs och säljs i ett 30-tal länder genom väl etablerade samarbeten med distributörer. Produkterna tillverkas i vår moderna produktionsanläggning i Lagan (Ljungby kommun). Sundström har idag ca 160 medarbetare. Majoriteten av de anställda arbetar i Lagan, men säljorganisation finns i Europa, Asien och USA. Läs mer på www.srsafety.se.
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda försäljningen i Norden för ett svenskt bolag med stark internationell närvaro?
Hos Sundström Safety får du arbeta med produkter och kollegor som gör verklig skillnad - varje dag.
Sundström Safety är ett svenskt, familjeägt bolag grundat 1926. Vi är en etablerad ledare inom högkvalitativt andningsskydd och våra produkter används globalt för att skydda människor i krävande arbetsmiljöer. Under de senaste åren har vi haft en stark tillväxtresa, vilket skapat nya möjligheter inom organisationen. Nu söker vi en ny Sales Manager Nordic, då vår nuvarande går vidare till en annan roll inom bolaget.
Om rollen
Som Sales Manager Nordic får du ett helhetsansvar för att driva lönsam försäljningstillväxt, utveckla våra kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter i Norden. Du leder ett erfaret och engagerat säljteam med medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark, och rapporterar direkt till Head of Sales i Sverige.
Du blir en nyckelspelare i vår fortsatta expansion och får möjlighet att påverka både strategi och operativt arbete. Det här är en roll för dig som vill kombinera affärsutveckling med ledarskap - och som trivs i en miljö där kvalitet, innovation och samarbete står i centrum.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Utveckla och implementera försäljningsstrategin för Norden i linje med globala mål.
• Leda, coacha och utveckla det nordiska säljteamet.
• Ansvara för kanalstrategi och affärsutveckling via distributörer och partners.
• Identifiera nya affärsmöjligheter och omvandla leads till långsiktiga samarbeten.
• Sätta och följa upp försäljningsmål och KPI:er.
• Representera Sundström Safety på mässor, kundbesök och branschevent.
• Samarbeta med interna funktioner som Marketing, Produktledning och Customer Support.
• Följa marknadstrender och konkurrentaktiviteter för att ligga steget före.
Vem är du?
Du har erfarenhet av att driva försäljning och leda säljteam, gärna i en internationell kontext. Du har ett starkt affärssinne och är van att tänka strategiskt, samtidigt som du gillar att vara nära affären och skapa värde för både kunder och partners. Du har arbetat med kanalstrategi via distributörer och vet hur man bygger långsiktiga relationer. Du uttrycker dig obehindrat på engelska, både i tal och skrift, och har god systemvana - Office 365, Teams och CRM är naturliga verktyg för dig. Har du erfarenhet från teknisk försäljning eller PPE-branschen är det ett plus, likaså akademisk bakgrund - men det viktigaste är att du har rätt driv, nyfikenhet och förmåga att inspirera andra. Som ledare är du inkluderande, tydlig och engagerad - du får människor att växa och trivas samtidigt som ni når era mål tillsammans.
Känns detta som din nästa utmaning? Vi ser fram emot din ansökan!
