Sales Manager Naval Kongsberg Maritime
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2026-07-01
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Vill du ta ansvar för Kongsberg Maritimes satsning på den nordamerikanska marknaden?
Kongsberg Maritime söker nu en affärsdriven och relationsskapande Sales Manager som vill spela en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt inom Naval-segmentet.
Du blir en central del av vårt internationella säljteam med ansvar för att utveckla affärer inom ett av våra mest strategiskt prioriterade marknadsområden – USA och Kanada. Här får du kombinera teknisk förståelse, affärsmannaskap och långsiktigt relationsbyggande i några av världens mest komplexa och spännande marina projekt.
Om tjänsten Som Sales Manager ansvarar du för att utveckla och driva affärer inom Naval-segmentet med särskilt fokus på Nordamerika. Rollen innebär att du bygger långsiktiga relationer med kunder, varv och samarbetspartners samtidigt som du leder komplexa affärer från tidiga marknadsdialoger till färdig affär.
Du arbetar nära våra teknik-, projekt-, finans- och produktorganisationer för att skapa konkurrenskraftiga lösningar där både tekniska och kommersiella perspektiv vägs samman.
Affärerna är ofta omfattande, internationella och löper över flera år, vilket ställer höga krav på affärsmässighet, struktur och uthållighet. Det här är en roll för dig som trivs med att skapa affärer där många funktioner behöver samverka för att nå bästa resultat.
Tjänsten innebär resor till Nordamerika några gånger per år och vi erbjuder hybridarbete.Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
ansvara för försäljning inom Naval-segmentet med fokus på USA och Kanada.
identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter på en strategiskt prioriterad marknad.
bygga långsiktiga relationer med kunder, varv och samarbetspartners.
leda komplexa försäljningsprocesser från första dialog till kontrakt.
driva offertarbete tillsammans med teknik-, projekt- och finansorganisationen.
representera Kongsberg Maritime vid kundmöten, internationella mässor och konferenser.
bidra till att utveckla vår marknadsposition i Nordamerika.
Vi söker dig som har
Har erfarenhet av teknisk B2B-försäljning där affärerna är komplexa, långsiktiga och internationella.
Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende, förstå kundens behov och samla rätt kompetens internt för att hitta den bästa lösningen.
Du drivs av att utveckla affärer snarare än att genomföra snabba avslut och ser värdet i långsiktiga relationer.Kvalifikationer
högskoleutbildning inom teknik eller motsvarande erfarenhet.
dokumenterad erfarenhet av teknisk B2B-försäljning.
erfarenhet av internationella affärer.
god vana av förhandling och kommersiella diskussioner.
mycket goda kunskaper i engelska.
Meriterande
erfarenhet från marin-, försvars- eller annan tekniskt avancerad industri.
erfarenhet av den nordamerikanska marknaden.
erfarenhet av säkerhetsklassad verksamhet.
För att lyckas i rollen behöver du vara
Affärsmässig
Du ser möjligheter där andra ser utmaningar och har förmågan att omsätta kundens behov till hållbara affärslösningar.
Relationsskapande
Du bygger långsiktigt förtroende och skapar starka samarbeten både internt och externt.
Kommunikativ
Du är trygg i dialogen med kunder, beslutsfattare och tekniska specialister och kan anpassa ditt budskap efter mottagaren.
Självständig
Du trivs med stort eget ansvar och driver dina affärer framåt samtidigt som du vet när du ska involvera rätt kompetens.
Lösningsorienterad
Du ser möjligheter framför hinder och har uthålligheten att driva affärer som ibland sträcker sig över flera år.
Vi erbjuder
Hos Kongsberg Maritime får du möjlighet att arbeta i en internationell teknikorganisation där innovation, hållbarhet och kvalitet står i centrum.
Vi erbjuder bland annat:
en strategiskt viktig roll med stor möjlighet att påverka
internationella kundkontakter och spännande projekt
hybridarbete med stor frihet under ansvar
placering i Kristinehamn eller, för rätt kandidat, Göteborg
internationella resor, främst till Nordamerika
Goda utvecklingsmöjligheter inom en global koncern
Om Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime är en teknologipionjär som möjliggör en hållbar framtid för våra hav. Med vår vision om nollutsläpp driver vi den maritima industrin framåt och löser våra kunders svåraste problem. Vi levererar världsledande produkter för framdrivning av fartyg inom alla marina sektorer på marknaden. Våra lösningar förbättrar effektivitet och säkerhet utifrån våra kunders unika behov.
Kongsberg Maritime i Kristinehamn har ca 400 engagerade medarbetare som arbetar med forskning, utveckling, försäljning, design, service och montering av marknadsledande fartygslösningar. Vårt eget hydrodynamiska forskningscenter erbjuder världsledande support för våra produktcenter och kunder globalt.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Eftersom Kongsberg Maritime arbetar med kunder inom Naval-segmentet kommer frågor kopplade till medborgarskap att ingå i rekryteringsprocessen. Tjänsten är säkerhetsklassad och en anställning förutsätter att du godkänns i en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning kan erbjudas. Rollen omfattas även av gällande regler för exportkontroll.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Elin Skau på 073-529 69 67 eller Ulf Holmgren på 076-307 10 29.
Välkommen in med din ansökan senast 9 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7990144-2080204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Båtbyggarevägen 2 (visa karta
)
681 95 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9987227