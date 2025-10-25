Sales Manager (ICR) Nordics norsktalande
Norsktalande Sales Manager (säljroll)
This position is part of a discreet recruitment process and headhunt that we are conducting on behalf of a leading and well-renowned company in the industry. Due to the business-critical and strategic nature of the recruitment, the company has chosen to remain anonymous at this initial stage. This is to ensure discretion both internally and externally. Full details about the organization, its name, operations, and recruitment goals will be disclosed at a later stage to candidates who advance in the process. All applications are handled with strict confidentiality.
Sales Manager (ICR) Nordics - norsktalande - mot norska marknaden/kunder (Stockholmsbaserad)
För kunds räkning söker Talent & Partner
Vill du representera ett globalt bolag inom prestationsbaserad digital marknadsföring - och fokusera på expansionen i Norge? Vår kund söker en Sales Manager med stark säljerfarenhet inom digitala medier, som ska arbeta mot norska annonsörer och byråer från kontoret i Stockholm.
Om rollen
Som Sales Manager ansvarar du för att driva försäljningen i Norge och skapa starka relationer med både direktkunder och mediabyråer. Du arbetar med företagets tekniskt avancerade och datadrivna lösningar, med särskilt fokus på segmenten e-handel, resor och classifieds.
Rollen innebär både nykundsbearbetning och vidareutveckling av befintliga kunder. Du arbetar nära det nordiska teamet i Stockholm och rapporterar till Nordic Sales Director.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Identifiera nya affärsmöjligheter och bygga kundrelationer i Norge
Presentera och sälja digitala kampanjlösningar med tydligt ROI-fokus
Förhandla avtal, skapa medieplaner och driva affärer från idé till avslut
Arbeta proaktivt med uppsökande försäljning mot både direktkunder och byråer
Följa upp kampanjer och utveckla kundsamarbeten långsiktigt
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av försäljning inom digital media
God förståelse för prestationsbaserad marknadsföring (t.ex. affiliate/sök)
Förmåga att tala och skriva flytande på norska (krav) samt mycket god svenska eller engelska
En stark vilja att lyckas och förmågan att arbeta självständigt
Tekniskt intresse och förmåga att förklara digitala lösningar på ett pedagogiskt sätt
Du erbjuds:
Konkurrenskraftig grundlön + fast bonusmodell
Arbete på ett globalt bolag i ständig tillväxt
En viktig roll i expansionen på den norska marknaden
Moderna lokaler i centrala Stockholm
Möjlighet att påverka din vardag och växa i en internationell miljö
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent & Partner. Maila din ansökan till work@talentpartner.se - urval sker löpande!
