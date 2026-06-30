Sales Manager
Talent & Partner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-30
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Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Just nu söker vi för vår kund Conceptx en Sales Manager!
Vill du arbeta i framkant av digital annonsering och vara en del av ett entreprenöriellt bolag i stark tillväxt? ConceptX söker nu en affärsdriven Sales Manager som vill ta en nyckelroll i att utveckla affärer och kundrelationer i en av Nordens mest dynamiska mediemiljöer.
Om ConceptX
ConceptX är en ledande nordisk aktör inom digital annonsering som kopplar samman annonsörer, mediebyråer och publicister genom ett av regionens största nätverk av premiumwebbplatser. Med omkring 1 000 brand safe sajter i Sverige, Danmark, Norge och Finland erbjuder bolaget innovativa lösningar inom display, high-impact-format, online video, native och programmatiska köp.
Bolaget har sitt ursprung i Danmark och har under de senaste åren etablerat en stark position i Norden. I Sverige befinner sig verksamheten i en expansiv fas med ett entreprenöriellt team och tydligt fokus på fortsatt tillväxt.
Om rollen
Som Sales Manager inom Media Sales får du en central roll där du ansvarar för att driva och utveckla affärer inom digital annonsering. Du arbetar i nära dialog med mediebyråer och annonsörer och ansvarar för hela affären – från brief och strategi till genomförande och uppföljning.
Du tar över en befintlig kundportfölj med goda möjligheter att vidareutveckla affären, samtidigt som du aktivt driver nykundsbearbetning. Rollen innebär att du arbetar konsultativt med kunderna för att skapa relevanta, kreativa och affärsdrivande lösningar.
Dina ansvarsområden
Du bygger och utvecklar långsiktiga relationer med kunder och mediebyråer och fungerar som en strategisk partner i deras digitala affär. Du ansvarar för att identifiera affärsmöjligheter, utveckla kampanjförslag och driva affärer från första kontakt till avslut.
Vidare arbetar du med att tolka briefs, ta fram lösningar inom exempelvis display, native och high-impact-format samt säkerställa hög kvalitet i leverans tillsammans med interna team inom produktion och teknik. Rollen innebär också att du hanterar flera parallella kampanjer och affärer i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-06-30Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av digital försäljning eller arbete på mediebyrå och som har en god förståelse för den digitala affären. Du har ett etablerat nätverk inom mediebyråvärlden och är van att arbeta relationsbaserat i en affärsdriven miljö.
Du är en stark kommunikatör med förmåga att bygga förtroende och driva affärer framåt. Du trivs i ett högt tempo, är strukturerad och har förmågan att hantera flera parallella processer samtidigt.
Du har även en god förståelse för digitala marknadsföringsmetoder, KPI:er och affärsmodeller, vilket gör att du kan omsätta kundens behov till konkreta och lönsamma lösningar.
Vad ConceptX erbjuder
ConceptX erbjuder en dynamisk och entreprenöriell miljö med stora möjligheter att påverka både din egen och bolagets utveckling. Här finns goda karriärmöjligheter, exempelvis att på sikt ta ett större ansvar inom team, marknad eller nya geografier.
Bolaget är känt för en stark företagskultur, låg personalomsättning och ett ledarskap som värdesätter både prestation och välmående.
Du erbjuds marknadsmässig lön med både fast och rörlig del, samt förmåner såsom friskvård, flexibel arbetsmiljö och moderna kontorslokaler på Regeringsgatan i Stockholm.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer pågår. Denna rekryteringsprocess sker i samarbete med Talent&Partner.
Vänligen skicka din ansökan via länk eller direkt till work@talentpartner.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763) Jobbnummer
9985780