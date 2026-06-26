Sales Manager - Stockholm (Hybrid)
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2026-06-26
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Om rollen
Vi söker en affärsdriven Sales Manager som vill ta fullt ansvar för hela försäljningsprocessen – från prospektering och första kontakt till förhandling, avtal och överlämning till leverans. Rollen passar dig som trivs med nykundsbearbetning, har ett starkt eget driv och motiveras av att skapa affärer.
Du kommer att sälja digitala tjänster och lösningar till företagskunder och arbeta nära beslutsfattare i både privat och offentlig sektor. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du planerar ditt arbete, driver din pipeline och bygger långsiktiga kundrelationer.
Inledningsvis arbetar du huvudsakligen från kontoret för att komma in i verksamheten, därefter finns möjlighet till hybridarbete.
Placering: Stockholm (Hybrid) Start: Omgående eller enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Möjlighet till förlängning finns.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Driva hela säljprocessen från prospektering till signerade affärer.
Identifiera och kontakta nya företagskunder genom outbound-försäljning.
Boka och genomföra kundmöten samt behovsanalyser.
Presentera, offerera och förhandla affärslösningar.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Samarbeta med interna team för en smidig överlämning efter avslutad affär.
Arbeta strukturerat i CRM och följa upp försäljningsaktiviteter och KPI:er.
Delta i nätverk, event och andra aktiviteter som stärker affären och skapar nya affärsmöjligheter.Profil
Vi tror att du är en självgående och målinriktad säljare som trivs i en hunter-roll där du själv skapar dina affärer. Du motiveras av högt tempo, tydliga mål och möjligheten att påverka både din egen och företagets utveckling.
Obligatoriska kompetenser
Minst 3 års erfarenhet av komplex B2B-försäljning.
Dokumenterad erfarenhet av nykundsbearbetning och egen prospektering.
Erfarenhet av att driva hela säljprocessen från första kontakt till avslutad affär.
God vana att arbeta mot budget, KPI:er och försäljningsmål.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och goda kunskaper i engelska.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av försäljning mot större företag eller offentlig sektor.
Erfarenhet av SaaS, digitala tjänster eller andra komplexa lösningsförsäljningar.
Erfarenhet av CRM-system, exempelvis HubSpot.
Eftergymnasial utbildning inom försäljning, marknadsföring eller liknande.
Vi erbjuder
En renodlad hunter-roll med stort eget ansvar.
Möjlighet att påverka och utveckla affären.
Hybridarbete efter introduktionsperiod.
Grundlön kombinerad med attraktiv provisionsmodell.
En entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979956-2073960". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9981880