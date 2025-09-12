Sales Manager - Stockholm
2025-09-12
Om Juni På Juni bygger vi framtidens bank. Vi vill hjälpa företag att göra mer med mindre och få tillgång till de finansiella verktyg de behöver för att driva, växa och lyckas globalt. Hur och varför vi gör det
Vi ger våra medarbetare samma sak som vi bygger för våra kunder: frihet. Friheten att vara 100 % dig själv. Friheten att utforska din potential - och ännu viktigare - att utnyttja den fullt ut. Vi tror verkligen att vi gör världen bättre för nätbaserade företag, och vi vill att du ska bli en del av det uppdraget.
Din roll Som Sales Manager på Juni blir du en nyckelperson i vår Commercial-organisation, med ansvar för att leda och utveckla ett team av Account Executives (upp till 8 personer). Du kommer att rapportera till Head of Commercial och spelar en avgörande roll både vad gäller prestation och teamkultur. Detta är en möjlighet att bygga och forma ett AE-team från grunden i ett av Sveriges mest dynamiska scaleups inom fintech. Du blir en del av ett målinriktat team, där samarbete, energi och lärande står i centrum. Rollen är både operativ och coachande - du går före genom ditt eget arbete i kunddialoger och affärer, samtidigt som du skapar struktur, utvecklar teamet och bygger långsiktiga förutsättningar för framgång. Du bidrar aktivt till våra gemensamma mål och är en del av Commercial management team, där du samarbetar tätt med Head of RevOps, Head of Customer Success, SDR Team Lead, Team Lead Partnerships och andra Sales Managers. Tillsammans säkerställer ni en sömlös och integrerad kundupplevelse - från prospektering till partnerskap.
Dina ansvarsområden
I den här rollen kommer du att:
Rekrytera, introducera och kontinuerligt utveckla ett högpresterande och engagerat AE-team.
Leda och coacha säljare mot månatliga mål inom nykundsbearbetning, aktivering och intäkt.
Själv vara aktiv i försäljningen - från första kontakt till förhandling och stängning.
Säkerställa god struktur och disciplin i pipeline-hantering via Hubspot samt efterlevnad av våra säljprocesser (BANT-P och Bowtie).
Coacha teamet i prospektering, kvalificering, affärsutveckling och förhandling.
Verktyg
Mac. Chrome. Till och med... Windows. Du väljer den hårdvara som får dig att prestera bäst. Vi står också för den mjukvara du behöver - från Miro till Slack och allt däremellan.
Dina kvalifikationer
Vi söker en inspirerande ledare som skapar resultat genom att vara både coach och medspelare. Du är trygg i att leda genom handling och har en stark tro på samverkan, transparens och inkludering som drivkrafter för framgång.
Krav:
5-7 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom fintech eller affärsbank.
Dokumenterat starka resultat i att bygga och stänga komplexa affärer.
Minst 2-3 års erfarenhet av att leda eller coacha säljteam.
Ett "lead by example"-sätt att leda - du deltar själv i affärer och kunddialoger.
Erfarenhet av att rekrytera, bygga och utveckla team i tillväxtfas.
God förståelse för CRM och pipeline-hantering, gärna Hubspot.
Flytande kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av B2B sales tech stack: Hubspot, LinkedIn Sales Navigator, Cognism.
Erfarenhet från SaaS eller B2B fintech (bank, spend management, treasury eller finansiering).
Förmåga att skapa och kommunicera tydliga business cases med strategisk påverkan.
BANT eller liknande säljmetoder.
Ditt team Vi sitter i vårt fina kontor i Stockholm, där du blir en del av ett ambitiöst team som varje dag samarbetar med våra minst lika drivna och inspirerande kunder. Vi siktar högt och rör oss snabbt för att förverkliga vår vision. Vi brinner för att skapa en bättre framtid - både för våra kunder och för varandra. Här får du jobba med människor på toppnivå, som kommit dit genom hårt arbete. Du kan hjälpa oss skapa en helt ny kategori inom finansiella tjänster.
Dina förmåner
Transparenta. Omtänksamma. Stärkande. Och våra förmåner speglar det.
Från 2D till 3D. Träffa alla på Juni live en gång per år på vårt årliga onsite.
Mångfald är en självklar del av vilka vi är. Vårt team består av människor med olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter - från Sverige, Kanada, Frankrike, Indien, Italien, Storbritannien, Portugal och många fler. Tillsammans skapar vi en rik och inkluderande kultur där alla är välkomna.
RSU:er. Vi kan inte lova att du blir rik. Men vi ska ge det vårt bästa försök.
Semester. 30 dagar.
Privat sjukförsäkring. Du vet. Ifall att.
Grundlön: 40-50 000 SEK/månad.
Rörlig variabel utan tak - med möjlighet att minst dubbla din lön. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559248-0908), http://www.juni.co Arbetsplats
Juni Technology Kontakt
