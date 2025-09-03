Sales Lead Modern Work & Digital & App Innovation
Är du redo att ta täten i komplex lösningsförsäljning hos en av Sveriges mest framåtlutade Microsoftpartners?
Vi söker en Sales Lead som vill vara med och forma framtidens arbetsplats och digitala lösningar - med hjärtat i Microsofts ekosystem. Du får chansen att driva affärer inom Modern Work (Microsoft 365) och Digital & App Innovation, där vi hjälper våra kunder att framtidssäkra sin verksamhet genom smartare samarbete, ökad produktivitet och skräddarsydda applikationer.
Leveranserna gör vi i oftast i projektform, och således handlar denna roll inte enbart om att "sälja CVn" utan stort fokus ligger på komplex lösningsförsäljning, även om resursförsäljning också är en del av din vardag. Du kommer att jobba med affärer som gör skillnad, tillsammans med några av branschens skarpaste hjärnor.
Vad innebär rollen?
Du blir en nyckelspelare i vårt sälj- och presale-team, där du får fullt förtroende att driva affärer, bygga relationer och ta initiativ. Du har ett starkt stöd från våra tekniska experter - som Arvid och Martin - och din chef Daniel, som leder med entreprenörsanda och uppmuntrar nytänkande.
Dina fokusområden:
Nykundsbearbetning & leadsgenerering - Du är den som öppnar dörrar, väcker intresse och driver affärsmöjligheter framåt.
Affärsutveckling - Du identifierar behov, formar lösningar och skapar affärsvärde.
Samarbete & samspel - Du jobbar tätt med våra leveransteam för att ta fram rätt lösning för varje kund.
Relationsbyggande - Du positionerar oss som en strategisk partner genom nätverkande, dialoger och branschevent.
Vem är du?
Du är en hungrig säljare med erfarenhet från IT-/konsultbranschen, gärna med fokus på nykundsbearbetning. Du är redo att ta nästa steg - från enbart resursförsäljning till att även driva mer komplexa affärer med verkligt affärsvärde. Har du dessutom erfarenhet att jobba med försäljning via konsultmäklare? Toppen! Det tror vi är en viktig erfarenhet att ha med sig i bagaget!
Vi tror att du:
Har ett tekniskt intresse och förstår hur digitala lösningar skapar affärsnytta.
Är strukturerad och målfokuserad, med förmåga att bygga en stark pipeline.
Har kommunikativ spets - du kan leda samtal med både tekniska och affärsmässiga beslutsfattare.
Har en relevant eftergymnasial utbildning kopplat till sälj, t.ex. från IHM Business School.
Men framför allt - du är driven, engagerad och affärsorienterad. Du gillar att ta initiativ, skapa momentum och leverera resultat. Och givetvis, du är en lagspelare som vet att vi vinner tillsammans.
Varför Fellowmind?
Förutom att du får jobba med spännande kunder och lösningar, blir du en del av ett bolag som lever sina värderingar:
Always personal. Better together. Serious about fun.
Och ja - vi har blivit utsedda till Sveriges Bästa Arbetsgivare. Det säger en del.
Vill du vara med och skapa framtidens digitala arbetsplats?
Sök rollen som Sales Lead - och gör skillnad på riktigt.
Det praktiska
Start: Vi tänker oss i slutet av 2025 eller början av 2026.
Omfattning: Heltid, kontorstider, men vi är väldigt flexibla här och utgår från att det ska fungera för alla parter
Placering: På något av våra kontor i Göteborg eller Stockholm. Resor är en naturlig del av rollen.
Lön: Vi vet att det är många involverade i en säljprocess och vi tror på teamwork. Därför tillämpar vi en lönemodell med en fast lön utan en massa komplicerade provisions- och bonusupplägg. En trygghet för dig helt enkelt!
Sista dag att ansöka är 21/9
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av telefon/teamsintervju, djupintervjuer, tester/case och referenstagning.
Om Fellowmind
Fellowmind är ett europeiskt marknadsledande företag som påskyndar våra kunders digitala transformation. Genom Microsofts molnbaserade lösningar för affärssystem, dataanalys, CRM, intranät och digitala samarbetsverktyg kan vi erbjuda en komplett digitalisering av kundernas kärnverksamhet. Fellowmind lägger även fokus på slutanvändarna och hjälper dem att lära sig och anpassa sig till nya applikationer som förenklar deras arbete. Bolaget grundades 2005 och är nu aktivt i fem länder - Danmark, Finland, Nederländerna, Polen och Sverige. Läs mer på www.fellowmind.se Så ansöker du
